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Атромитос
Уэльс
10 июня 1970 (56)
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Вспомнили, какие тренеры и когда запрещали футболистам заниматься сексом. И что из этого выходило
«Мне все равно, как они будут выкручиваться, пусть хоть сами с собой наедине это делают!»
22.11.2019 23:15
3
Уэльс в полуфинале! Мировая реакция на немыслимое валлийское чудо
В плей-офф Евро пошли сенсации: сначала вылетела Испания, затем Исландия выгнала с турнира Англию, а теперь Уэльсом повержена грозная Бельгия. «Бомбардир» отследил, что творилось в мире сразу после финального свистка Скомины.
02.07.2016 01:00
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