Уэльс в полуфинале! Мировая реакция на немыслимое валлийское чудо

Уэльс – первая британская сборная, вышедшая в полуфинал крупного турнира за последние 20 лет. Со времен Англии-96.
Уэльс – самая малонаселенная страна в истории полуфиналов Евро (около 3 миллионов человек).
А кто-то занимается вычислениями: и как это Бельгия оказалась на втором месте рейтинга ФИФА?
А Уэльс пять лет назад находился на 117 месте в этом же самом рейтинге. А сейчас – полуфинал Евро!
Удивлены даже представители животного мира.
Самое крутое командное фото Евро облетело уже все твиттеры и инстаграмы.
Поздравления подоспели прямо от всей Северной Ирландии.
Шей Гивен отдельно поздравляет валлийского супертренера.
Уэльсу кланяется и Алан Ширер.
Лучшим игроком матча с Бельгией на Whoscored признали Бэйла. Это правда, статистика за игру у него и правда сумасшедшая.
Вот так прошедший матч изобразили карикатурно:
А вот и твит от самого Гарета!
Эти люди сегодня – самые счастливые на планете!
А грядущую встречу Криштиану и Бэйла уже представляют вот так:
Когда истерика по поводу отмены ЧМ-2018 в России достигла пика, с острова неожиданно прозвучали следующие слова:
«Если было принято решение провести чемпионат мира в России, то надо ему следовать, а не жаловаться. Россия проделала огромную работу, чтобы получить право проведения турнира. Страна вложила огромные деньги в развитие инфраструктуры, в строительство стадионов. Сейчас, думаю, ни у кого нет сомнений, что чемпионат мира в 2018 году пройдет в России. Так должно быть. И еще добавлю, что если моей сборной посчастливится пройти отбор на чемпионат мира, то я буду счастлив играть в России».
Автор слов – человек, который вывел сегодня Уэльс в полуфинал чемпионата Европы.
Фантастический Уэльс ворвался в полуфинал, устранив Бельгию. Главные события второго четвертьфинала