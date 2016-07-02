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  • Уэльс в полуфинале! Мировая реакция на немыслимое валлийское чудо

Уэльс в полуфинале! Мировая реакция на немыслимое валлийское чудо

Уэльс – первая британская сборная, вышедшая в полуфинал крупного турнира за последние 20 лет. Со времен Англии-96.

Уэльс – самая малонаселенная страна в истории полуфиналов Евро (около 3 миллионов человек).

А кто-то занимается вычислениями: и как это Бельгия оказалась на втором месте рейтинга ФИФА?

А Уэльс пять лет назад находился на 117 месте в этом же самом рейтинге. А сейчас – полуфинал Евро!

Удивлены даже представители животного мира.

Самое крутое командное фото Евро облетело уже все твиттеры и инстаграмы.

Поздравления подоспели прямо от всей Северной Ирландии.

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Шей Гивен отдельно поздравляет валлийского супертренера.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Уэльсу кланяется и Алан Ширер.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Лучшим игроком матча с Бельгией на Whoscored признали Бэйла. Это правда, статистика за игру у него и правда сумасшедшая.

Вот так прошедший матч изобразили карикатурно:

А вот и твит от самого Гарета!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Эти люди сегодня – самые счастливые на планете!

А грядущую встречу Криштиану и Бэйла уже представляют вот так:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Когда истерика по поводу отмены ЧМ-2018 в России достигла пика, с острова неожиданно прозвучали следующие слова:

«Если было принято решение провести чемпионат мира в России, то надо ему следовать, а не жаловаться. Россия проделала огромную работу, чтобы получить право проведения турнира. Страна вложила огромные деньги в развитие инфраструктуры, в строительство стадионов. Сейчас, думаю, ни у кого нет сомнений, что чемпионат мира в 2018 году пройдет в России. Так должно быть. И еще добавлю, что если моей сборной посчастливится пройти отбор на чемпионат мира, то я буду счастлив играть в России».

Автор слов – человек, который вывел сегодня Уэльс в полуфинал чемпионата Европы.

Фантастический Уэльс ворвался в полуфинал, устранив Бельгию. Главные события второго четвертьфинала

Чемпионат Европы Европа Уэльс Бэйл Гарет Коулмэн Крис
Комментарии (19)
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MrVanes-Zenit
1467411193
Коулмэн и его парни красавцы Но Крис - особенно Гэри Спид гордился бы
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зиргай
1467434163
Респект!!!!!!!!!!!!!! порадовали
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343443
1467438163
Респект!!!!!!!!!!!!!! порадовали
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Strig
1467438670
Теперь в зените будет полуэльса
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Legioner-05
1467439592
Там должна была быть Россия))
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Ver
1467440344
Точно, Бэйл, домой всегда успеете...ждём в финале...
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pktsoev
1467448040
В России помещается 824 Уэльса...Население России 147млн., а население Уэльса 3млн...
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guron88
1467448697
Жаль, Рэмзи не будет в полуфинале... Очень значимый игрок в центре поля ! Равноценной замены, к сожалению, ему нет...
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Максим80
1467454716
буду болеть за УЭЛЬС и Исландию молодцы!!!!!!
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kurskih
1467480366
молодцы, теперь пройти португальцев и финал!
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