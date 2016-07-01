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    Фантастический Уэльс ворвался в полуфинал, устранив Бельгию. Главные события второго четвертьфинала


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    01.07.2016 21:30
    Португальцы уже вышли в полуфинал и ждут в соперники Уэльс, который сенсационно грохнул Бельгию. «Бомбардир» отслеживал ключевые моменты битвы в Лилле.

    Стадион «Пьер Моруа» в Лилле готов к четвертьфинальной зарубе валлийцев и бельгийцев. Бэйл или Азар? Де Брюйне или Рэмзи? По силам ли Уэльсу пробить ослабленную защиту Бельгии? Смогут ли бельгийские суперзвезды обеспечить нужный результат для выхода в 1/2 финала? Ответы на все вопросы дал замечательный матч, который полностью оправдал все ожидания!

    Онлайн матча Уэльс – Бельгия – 3:1

    Видеогалерея матча

    Фантастика, 3:1! Сэм Воукс, вышедший на замену, кладет мяч в угол после подачи с фланга. Уэльс выходит в полуфинал на Португалию!

    Бельгия начала здорово, а забил Уэльс. Просто невероятный гол Робсона-Кану. Что за мячи сегодня?!

    Эшли Уильямс, капитан Уэльса, сравнивает счет на 31-й минуте! Вот так, лет десять назад подрабатывал официантом, а теперь забивает в четвертьфинале Евро.

    А еще через шесть минут Бельгия забила невероятный гол. Браво, Раджа Наингголан!

    Уже на 7-й минуте Бельгия упустила сумасшедший момент, пробив трижды в створ за несколько секунд!

    Состав у валлийцев предсказуем, а у Бельгии с ее потерями в защите – совершенно непривычен. Но в атаке все солидно.

    Сам стадион выглядит мрачновато, но скоро полностью окрасится в красный цвет футболок фанатов обеих команд.

    Перед стадионом немного хмуро, но это касается только лишь погоды. Затем полил проливной дождь.

    Болельщики Уэльса и Бельгии готовятся к матчу в Лилле.

    А Сетка турнира теперь выглядит вот так:

    Блащиковски не забил послематчевый пенальти, и Португалия отправилась в 1/2. Главные события первого четвертьфинала

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +132

      murakami777 2 июля 2016, 05:24

      Жаль, что Рэмзи полуфинал пропустит - адекватной замены у валийцев нет

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      Рейтинг: +979

      TUMS 2 июля 2016, 00:31

      Уэлбс молодцы!

      0
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      Рейтинг: +186

      STatham 2 июля 2016, 00:00

      а я же говорил.
      Наши потом будут говорить: вот, мы проиграли команде, которая в финале играла... или Евро выиграла...
      И поэтому им не стыдно. Сливайте воду, Мутко выкрутится.

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