Фантастический Уэльс ворвался в полуфинал, устранив Бельгию. Главные события второго четвертьфинала

Стадион «Пьер Моруа» в Лилле готов к четвертьфинальной зарубе валлийцев и бельгийцев. Бэйл или Азар? Де Брюйне или Рэмзи? По силам ли Уэльсу пробить ослабленную защиту Бельгии? Смогут ли бельгийские суперзвезды обеспечить нужный результат для выхода в 1/2 финала? Ответы на все вопросы дал замечательный матч, который полностью оправдал все ожидания!

Онлайн матча Уэльс – Бельгия – 3:1

Видеогалерея матча

Фантастика, 3:1! Сэм Воукс, вышедший на замену, кладет мяч в угол после подачи с фланга. Уэльс выходит в полуфинал на Португалию!

Бельгия начала здорово, а забил Уэльс. Просто невероятный гол Робсона-Кану. Что за мячи сегодня?!

Эшли Уильямс, капитан Уэльса, сравнивает счет на 31-й минуте! Вот так, лет десять назад подрабатывал официантом, а теперь забивает в четвертьфинале Евро.

А еще через шесть минут Бельгия забила невероятный гол. Браво, Раджа Наингголан!

Уже на 7-й минуте Бельгия упустила сумасшедший момент, пробив трижды в створ за несколько секунд!

Состав у валлийцев предсказуем, а у Бельгии с ее потерями в защите – совершенно непривычен. Но в атаке все солидно.

Сам стадион выглядит мрачновато, но скоро полностью окрасится в красный цвет футболок фанатов обеих команд.

Перед стадионом немного хмуро, но это касается только лишь погоды. Затем полил проливной дождь.

Болельщики Уэльса и Бельгии готовятся к матчу в Лилле.

А Сетка турнира теперь выглядит вот так:

Блащиковски не забил послематчевый пенальти, и Португалия отправилась в 1/2. Главные события первого четвертьфинала

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