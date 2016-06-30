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    Блащиковски не забил послематчевый пенальти, и Португалия отправилась в 1/2. Главные события первого четвертьфинала


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    30.06.2016 21:30
    Поскучав два дня, мы дождались четвертьфинальных матчей чемпионата Европы. Первый закончился сегодня ночью: на марсельском «Велодроме» сражались сборные Польши и Португалии. «Бомбардир» следил за ключевыми событиями этой игры.

    Франция, Марсель, стадион «Велодром»! Польша уже проводит самый успешный Евро в своей истории, Португалия же в шестой раз подряд вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Роберт Левандовски пока не забил ни одного гола, но поляки выиграли два матча, зато Криштиану Роналду уже отметился дублем, однако португальцы так ни разу никого и не обыграли. Интриг полным-полно, и мы с нетерпением ждали начала матча.

    Онлайн матча Польша – Португалия – 1:1 (3:5 по пенальти)

    Видеогалерея матча

    В серии пенальти не повезло уставшему за матч Якубу Блащиковски. Португальцы же были точны. Вот и первый полуфиналист!

    Вторая половина скучновата, но Седрик мог забить самый крутой гол Евро. Чуть не повезло. Так и докатали до овертайма, что и ожидалось.

    У Роналду был момент во втором тайме, но удар вышел неточным.

    Ренату Санчеш сравнял. Куча ошибок в первом тайме, но свой гол забил, и 1:1!

    Польша, вторая минута и гол! Первый гол Левандовски, поляки повели!

    Кстати, до начала игры у вас еще есть время узнать о тех, кто прославляет Польшу на Евро, пока дремлет Левандовски, и поближе познакомиться с самым безбашенным португальцем на чемпионате – Рикарду Куарежмой.

    А вот составы. У поляков неожиданностей нет, а вот у Португалии впервые в стартовом составе выйдет Ренату Санчеш – самый молодой «стартер» в истории этой сборной на крупных турнирах (18 лет 316 дней).

    Тишина на «Велодроме». Но скоро тут будет очень громко!

    Поляки показывают, каких скоростей от них ждать сегодня португальцам.

    А вот они давно готовы к матчу!

    Напоминаем, как выглядит сетка плей-офф Евро-2016. Победитель сегодняшнего матча сыграет с лучшей командой из пары Уэльс – Бельгия.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 1 июля 2016, 10:16

      Роналдо подфортиро.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 1 июля 2016, 00:57

      португальцам опять подфортило ;)

      -1
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