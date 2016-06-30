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  • Блащиковски не забил послематчевый пенальти, и Португалия отправилась в 1/2. Главные события первого четвертьфинала

Блащиковски не забил послематчевый пенальти, и Португалия отправилась в 1/2. Главные события первого четвертьфинала

Франция, Марсель, стадион «Велодром»! Польша уже проводит самый успешный Евро в своей истории, Португалия же в шестой раз подряд вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Роберт Левандовски пока не забил ни одного гола, но поляки выиграли два матча, зато Криштиану Роналду уже отметился дублем, однако португальцы так ни разу никого и не обыграли. Интриг полным-полно, и мы с нетерпением ждали начала матча.

Онлайн матча Польша – Португалия – 1:1 (3:5 по пенальти)

Видеогалерея матча

В серии пенальти не повезло уставшему за матч Якубу Блащиковски. Португальцы же были точны. Вот и первый полуфиналист!

Вторая половина скучновата, но Седрик мог забить самый крутой гол Евро. Чуть не повезло. Так и докатали до овертайма, что и ожидалось.

У Роналду был момент во втором тайме, но удар вышел неточным.

Ренату Санчеш сравнял. Куча ошибок в первом тайме, но свой гол забил, и 1:1!

Польша, вторая минута и гол! Первый гол Левандовски, поляки повели!

Кстати, до начала игры у вас еще есть время узнать о тех, кто прославляет Польшу на Евро, пока дремлет Левандовски, и поближе познакомиться с самым безбашенным португальцем на чемпионате – Рикарду Куарежмой.

А вот составы. У поляков неожиданностей нет, а вот у Португалии впервые в стартовом составе выйдет Ренату Санчеш – самый молодой «стартер» в истории этой сборной на крупных турнирах (18 лет 316 дней).

Тишина на «Велодроме». Но скоро тут будет очень громко!

Поляки показывают, каких скоростей от них ждать сегодня португальцам.

А вот они давно готовы к матчу!

Напоминаем, как выглядит сетка плей-офф Евро-2016. Победитель сегодняшнего матча сыграет с лучшей командой из пары Уэльс – Бельгия.

Чемпионат Европы Европа Польша Португалия Роналду Криштиану Блащиковски Якуб Левандовски Роберт Саншеш Ренату
Комментарии (2)
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kurskih
1467323820
португальцам опять подфортило ;)
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pik54
1467357408
Роналдо подфортиро.
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