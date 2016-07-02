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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)
Материалы

Польша - Португалия

30.06.2016, Четверг, 22:00 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: Первый канал Чемпионат Европы, 1/4 финала Польша - Португалия
Товарищеские матчи. Сборные 2012

29 февраля, среда 23:45 Польша 0:0 Португалия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа A
13 тур
8 сентября, суббота 23:55 Португалия 2:2 Польша
5 тур
11 октября, среда 22:30 Польша 2:1 Португалия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Германия 3 2 1 0 3:0 +3 7
2. Польша 3 2 1 0 2:0 +2 7
3. Северная Ирландия 3 1 0 2 2:2 0 3
4. Украина 3 0 0 3 0:5 -5 0
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    Рейтинг: +752

    Maxim Nik 1 июля 2016, 07:39

    Матч то кончился.

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    Рейтинг: -6

    Максим 228 1 июля 2016, 00:54

    Португалия мощь

    -3
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    Рейтинг: +410

    iron_Savior > Максим 228 1 июля 2016, 00:55

    мощь?? ни одного матча в осн. время не выиграли...пффф

    3
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    Рейтинг: +25

    WSerGW > Максим 228 1 июля 2016, 08:09

    просто опять повезло

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 1 июля 2016, 00:46

    нда а Швейцария лучше этих обеих команд и как тут не закон подлости

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    Рейтинг: +410

    iron_Savior > iiiiiws 1 июля 2016, 00:54

    матч Хорватия - Швейцария был бы гораздо зрелищнее

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    Рейтинг: +410

    iron_Savior 1 июля 2016, 00:36

    Португалия вин

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 1 июля 2016, 00:32

    И будут лупить пенали мимо

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 1 июля 2016, 00:31

    А щас по закону подлости произойдёт наоборот тут поляки по матчу лучше

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 1 июля 2016, 00:22

    Задача была скорей всег перебежать через поле

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    iiiiiws 1 июля 2016, 00:21

    Поспорил поди с кем то что сделает

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 1 июля 2016, 00:20

    А бежит быстро

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 1 июля 2016, 00:12

    Да мне думается в Марселе безработный может смотреть спутниковую трансляцию а в Рашке - вряд ли

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