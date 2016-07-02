Польша - Португалия

Матч то кончился.
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|29 февраля, среда
|23:45
|Польша
|0:0
|Португалия
|
|29 февраля, среда
|23:45
|Польша
|0:0
|Португалия
|13 тур
|8 сентября, суббота
|23:55
|Португалия
|2:2
|Польша
|5 тур
|11 октября, среда
|22:30
|Польша
|2:1
|Португалия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Германия
|3
|2
|1
|0
|3:0
|+3
|7
|2.
|Польша
|3
|2
|1
|0
|2:0
|+2
|7
|3.
|Северная Ирландия
|3
|1
|0
|2
|2:2
|0
|3
|4.
|Украина
|3
|0
|0
|3
|0:5
|-5
|0
Матч то кончился.
Португалия мощь
мощь?? ни одного матча в осн. время не выиграли...пффф
просто опять повезло
Португалия вин
И будут лупить пенали мимо
А щас по закону подлости произойдёт наоборот тут поляки по матчу лучше
Задача была скорей всег перебежать через поле
Поспорил поди с кем то что сделает
А бежит быстро
Да мне думается в Марселе безработный может смотреть спутниковую трансляцию а в Рашке - вряд ли