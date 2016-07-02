Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
Помощники:
Юре Прапротник (Словения), Роберт Вукан (Словения)
Дополнительные помощники:
Матей Юг (Словения), Славко Винчич (Словения)
Резервный судья:
Никола Риццоли (Италия)
Материалы

Уэльс - Бельгия

01.07.2016, Пятница, 22:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 1/4 финала Уэльс - Бельгия
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа B
6 тур
12 июня, пятница 21:45 Уэльс 1:0 Бельгия
4 тур
16 ноября, воскресенье 20:00 Бельгия 0:0 Уэльс
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа A

15 октября, вторник 23:00 Бельгия 1:1 Уэльс

7 сентября, пятница 22:45 Уэльс 0:2 Бельгия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Уэльс 3 2 0 1 6:3 +3 6
2. Англия 3 1 2 0 3:2 +1 5
3. Словакия 3 1 1 1 3:3 0 4
4. Россия 3 0 1 2 2:6 -4 1
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 10:02

    1 тайм первая цифра Бельгия вторая Уэльс
    Обрез на своей половине поля: 0 - 1
    Обрез на чужой половине поля: 5 - 15
    Потеря мяча при развитии позиционной атаки : 5 - 10
    Вынос мяча за пределы поля - неточный пас : 5 - 2
    Вынос мяча за пределы поля осознанный 0 - 0
    Заброс в штрафную - пас в область штрафной с расстояния более 20 метров : 3 - 2
    Пас назад при развитии позиционной атаки 6 - 10
    Пас воротчику 0 - 0
    Перекатывание мяча на своей половине поля : 1 - 1 ( берётся как событие а не число самих пасов)
    Отбор мяча на своей половине поля : 2 - 6
    Отбор мяча на чужой половине поля : 1 - 1
    Атака продолжительностью менее 20 секунд завершившаяся ударом в сторону ворот : 0 - 3 .




    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 09:24

    2 тайм : первая цифра Бельгия , вторая - Уэльс

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 09:23

    Атака продолжительностью до 20 секунд , завершившаяся ударом в сторону ворот : 0 - 2

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 09:22

    Отбор на чужой половине поля : 2 - 0

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 09:21

    Отбор на своей половине поля : 2 - 4

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 09:20

    Пас воротчику : 1 - 1

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 09:20

    Пас назад при развитии атаки ( считается только один за атаку , то есть само событие) : 4 - 3

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 09:18

    Вынос мяча за пределы поля осознанный : 1 - 5

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 09:18

    Вынос мяча за пределы поля - неточный пас : 3 - 2

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10

    iiiiiws 2 июля 2016, 09:17

    Катание мяча ( перекатывание) на своей половине поля : 0 - 0

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 