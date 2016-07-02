Уэльс - Бельгия

1 тайм первая цифра Бельгия вторая Уэльс
Обрез на своей половине поля: 0 - 1
Обрез на чужой половине поля: 5 - 15
Потеря мяча при развитии позиционной атаки : 5 - 10
Вынос мяча за пределы поля - неточный пас : 5 - 2
Вынос мяча за пределы поля осознанный 0 - 0
Заброс в штрафную - пас в область штрафной с расстояния более 20 метров : 3 - 2
Пас назад при развитии позиционной атаки 6 - 10
Пас воротчику 0 - 0
Перекатывание мяча на своей половине поля : 1 - 1 ( берётся как событие а не число самих пасов)
Отбор мяча на своей половине поля : 2 - 6
Отбор мяча на чужой половине поля : 1 - 1
Атака продолжительностью менее 20 секунд завершившаяся ударом в сторону ворот : 0 - 3 .
|6 тур
|12 июня, пятница
|21:45
|Уэльс
|1:0
|Бельгия
|4 тур
|16 ноября, воскресенье
|20:00
|Бельгия
|0:0
|Уэльс