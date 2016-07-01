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Евро-2024
Уэльс - Бельгия
Уэльс - Бельгия: обзор матча 01 июля 2016
Уэльс
01.07.2016, пятница, 22:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Бельгия
31'
Э. Уилльямс
55'
Х. Робсон-Кану
86'
С. Воукс
13'
Р. Наингголан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Бельгия
Замена
Д. Коллинс
️️️️
А. Рэмзи
90'
ГОЛ! 3:1!
С. Воукс
Пас отдал
К. Гантер
86'
85'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
83'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Лукаку
Замена
С. Воукс
️️️️
Х. Робсон-Кану
80'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Ледли
78'
Желтая карточка
А. Рэмзи
75'
75'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Д. Лукаку
59'
Желтая карточка
М. Феллайни
ГОЛ! 2:1!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
А. Рэмзи
55'
46'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Я. Карраско
ГОЛ! 1:1!
Э. Уилльямс
Пас отдал
А. Рэмзи
31'
Желтая карточка
К. Гантер
25'
Желтая карточка
Д. Честер
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
Б. Дэвис
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
3
Нил Тэйлор
ЛП
16
Джо Ледли
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Крис Гантер
ПП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
11
Гарет Бэйл
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Джордан Лукаку
ЛЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
(К)
ЛВ
4
Раджа Наингголан
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
3-1-4-2
1
Хеннесси
4
Дэвис
6
Уилльямс
5
Честер
16
Ледли
3
Тэйлор
7
Аллен
10
Рэмзи
2
Гантер
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
4-2-3-1
1
Куртуа
15
Менье
18
Денайе
2
Алдервейрелд
21
Лукаку
4
Наингголан
6
Витсель
11
Карраско
7
Де Брюйне
10
Азар
9
Лукаку
10
Рэмзи
19
Коллинс
19
Коллинс
10
Рэмзи
16
Ледли
8
Кинг
8
Кинг
16
Ледли
9
Робсон-Кану
18
Воукс
18
Воукс
9
Робсон-Кану
11
Карраско
8
Феллайни
8
Феллайни
11
Карраско
9
Лукаку
23
Батшуайи
23
Батшуайи
9
Лукаку
21
Лукаку
14
Мертенс
14
Мертенс
21
Лукаку
Остались в запасе
Уэльс
Бельгия
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
13
Джордж Уильямс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
0
Дэвид Воган
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
18
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
17
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Уэльс - Бельгия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Юре Прапротник (Словения)
Роберт Вукан (Словения)
Дополнительные помощники:
Матей Юг (Словения)
Славко Винчич (Словения)
Резервный судья:
Никола Риццоли (Италия)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Россия 1
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