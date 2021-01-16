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    Марк Вилмотс

    Тренер
    Имя Марк
    Фамилия Вилмотс
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 22 февраля 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Иран 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.06.2022 Иран 1 : 2 Алжир
    23.09.2022 Иран 1 : 0 Уругвай
    27.09.2022 Иран 1 : 1 Сенегал
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