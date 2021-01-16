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Марк Вилмотс
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Кто выйдет в четвертьфинал ЛЧ? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матчи
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
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21:35
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Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
7
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
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22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
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21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
5
20:49
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«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
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19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
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19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
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19:31
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19:23
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Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
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Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
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Марк Вилмотс
Тренер
Имя
Марк
Фамилия
Вилмотс
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
22 февраля 1969
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат Европы 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Иран
3
1
1
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
12.06.2022
Иран
1 : 2
Алжир
23.09.2022
Иран
1 : 0
Уругвай
27.09.2022
Иран
1 : 1
Сенегал
16 января 2021
09:51
IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место
11
25 апреля 2018
11:05
Фото
Куртуа подал в суд на Вилмотса за обвинения в «сливе состава» на Евро-2016
7
24 апреля 2018
13:20
Вилмотс обвинил Куртуа, что он заранее «сливал» состав сборной Бельгии во время Евро-2016
10
13 марта 2018
11:04
Вильмотс отнес Де Брюйне к числу лучших футболистов мира
3
15 ноября 2017
16:06
Вилмотс покинул пост главного тренера сборной Кот-д′Ивуара
27 мая 2017
09:14
«Зенит» определился со списком кандидатов на пост главного тренера
39
19 мая 2017
13:18
Саломон Калу вернулся в сборную Кот-д’Ивуара
21 марта 2017
18:08
Вилмотс назначен главным тренером сборной Кот-д'Ивуара
3
23 сентября 2016
23:07
Вилмотс: «Приглашение Анри в сборную Бельгии – непрофессионализм»
1
19 июля 2016
12:44
Королевский футбольный союз Бельгии определился с требованиями к кандидату на пост наставника сборной
1
15 июля 2016
16:51
Вилмотс уволен с поста главного тренера сборной Бельгии
7
4 июля 2016
14:42
Ван Гаал может сменить Вилмоста в сборной Бельгии
1
2 июля 2016
21:08
KBVB не будет спешить с принятием решения о будущем Вилмотса
1
01:19
Вилмотс: «Я не собираюсь убивать своих игроков»
2
00:34
Куртуа: «Я все сказал Вилмотсу в раздевалке»
6
29 июня 2016
22:00
Вилмотс: «Я не буду приставлять к Бэйлу опекуна»
2
26 июня 2016
17:26
Вилмотс: «В ранжире фаворитов Евро-2016 Бельгия где-то под Францией, Испанией и Германией»
24 июня 2016
20:38
Вилмотс: «Лучше было бы играть против Англии и Испании, чем против Венгрии»
2
18:13
Вилмотс: «Наингголан курит, но я не запрещаю, это его дело»
3
23 июня 2016
07:29
Вилмотс: «Шесть очков из девяти – хороший результат»
18 июня 2016
19:48
Вилмотс: «Ромелу Лукаку должен знать, что я доверяю ему»
01:44
Вилмотс: «Посмотрим, сможет ли Де Брюйне начать игру против Ирландии в стартовом составе»
14 июня 2016
08:29
Вилмотс: «Италия вдесятером сидела в обороне. Попробуй взломай»
14
15 марта 2016
11:42
«Бордо» может возглавить Вилмотс
1
17 ноября 2015
16:23
Вильмотс: «Игра не состоится, но жизнь продолжается»
14 ноября 2015
09:23
Вилмотс: «После трагедии в Париже все остальное отходит на второй план»
13 октября 2015
20:33
Бельгия - Израиль. Смотреть онлайн
17 сентября 2015
18:41
Вилмотс: «Янузай может вырасти так же, как это сделал де Брюйне»
7 сентября 2015
09:02
Вилмотс: «Мы провели одну из худших игр»
6 сентября 2015
09:19
Вилмотс: «Мы должны сохранять концентрацию, этот турнир богат на сюрпризы»
25.04.2018 16:30
Куртуа судится с тренером. Вратаря обвиняют в сливе
Может, они еще и Евро-2016 проиграли из-за него?
7
19.07.2016 14:38
Вакансия дня. Бельгия ищет тренера в интернете
После увольнения Марка Вилмотса несчастная бельгийская федерация принялась искать человека на вакантную должность. Делают они это весьма оригинально – на официальном сайте опубликовано объявление о свободной вакансии со списком требований к кандидату.
2
15.07.2016 21:15
Российские клубы узнали соперников по еврокубкам. Шевченко возглавил сборную Украины. Дайджест событий дня
Канте перейдет в «Челси». Неймару снова грозит суд. «Зенит-Арену» не построят к Кубку Конфедераций. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
28.06.2016 09:55
Пять крутых вещей и достижений 1/8 финала Евро-2016
Тактика побила класс, характер оказался сильнее таланта, а сам турнир наконец-то засверкал. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном, что подарили нам матчи первой стадии плей-офф чемпионата Европы.
4
03.09.2015 17:28
Эден Азар: «Моуринью прав. Я сейчас хуже, чем был»
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар в преддверии матча отборочного раунда к чемпионату Европы-2016 с командой Боснии и Герцеговины рассказал о подготовке коллектива и отметил, что осознает всю важность стоящих перед сборной задач.
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