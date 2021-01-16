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Марк Вилмотс
Марк Вилмотс
Бельгия
22 февраля 1969 (57)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место
2021.01.16 09:51
11
Фото
Куртуа подал в суд на Вилмотса за обвинения в «сливе состава» на Евро-2016
2018.04.25 11:05
7
Вилмотс обвинил Куртуа, что он заранее «сливал» состав сборной Бельгии во время Евро-2016
2018.04.24 13:20
10
Вильмотс отнес Де Брюйне к числу лучших футболистов мира
2018.03.13 11:04
3
Вилмотс покинул пост главного тренера сборной Кот-д′Ивуара
2017.11.15 16:06
«Зенит» определился со списком кандидатов на пост главного тренера
2017.05.27 09:14
39
Саломон Калу вернулся в сборную Кот-д’Ивуара
2017.05.19 13:18
Вилмотс назначен главным тренером сборной Кот-д'Ивуара
2017.03.21 18:08
3
Вилмотс: «Приглашение Анри в сборную Бельгии – непрофессионализм»
2016.09.23 23:07
1
Королевский футбольный союз Бельгии определился с требованиями к кандидату на пост наставника сборной
2016.07.19 12:44
1
Вилмотс уволен с поста главного тренера сборной Бельгии
2016.07.15 16:51
7
Ван Гаал может сменить Вилмоста в сборной Бельгии
2016.07.04 14:42
1
KBVB не будет спешить с принятием решения о будущем Вилмотса
2016.07.02 21:08
1
Вилмотс: «Я не собираюсь убивать своих игроков»
2016.07.02 01:19
2
Куртуа: «Я все сказал Вилмотсу в раздевалке»
2016.07.02 00:34
6
Вилмотс: «Я не буду приставлять к Бэйлу опекуна»
2016.06.29 22:00
2
Вилмотс: «В ранжире фаворитов Евро-2016 Бельгия где-то под Францией, Испанией и Германией»
2016.06.26 17:26
Вилмотс: «Лучше было бы играть против Англии и Испании, чем против Венгрии»
2016.06.24 20:38
2
Вилмотс: «Наингголан курит, но я не запрещаю, это его дело»
2016.06.24 18:13
3
Вилмотс: «Шесть очков из девяти – хороший результат»
2016.06.23 07:29
Вилмотс: «Ромелу Лукаку должен знать, что я доверяю ему»
2016.06.18 19:48
Вилмотс: «Посмотрим, сможет ли Де Брюйне начать игру против Ирландии в стартовом составе»
2016.06.18 01:44
Вилмотс: «Италия вдесятером сидела в обороне. Попробуй взломай»
2016.06.14 08:29
14
«Бордо» может возглавить Вилмотс
2016.03.15 11:42
1
Вильмотс: «Игра не состоится, но жизнь продолжается»
2015.11.17 16:23
Вилмотс: «После трагедии в Париже все остальное отходит на второй план»
2015.11.14 09:23
Бельгия – Израиль. Смотреть онлайн
2015.10.13 20:33
Вилмотс: «Янузай может вырасти так же, как это сделал де Брюйне»
2015.09.17 18:41
Вилмотс: «Мы провели одну из худших игр»
2015.09.07 09:02
Вилмотс: «Мы должны сохранять концентрацию, этот турнир богат на сюрпризы»
2015.09.06 09:19
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