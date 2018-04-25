Куртуа подал в суд на Вилмотса за обвинения в «сливе состава» на Евро-2016

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа и его отец Тьерри подали в суд на бывшего главного тренера сборной Бельгии Марка Вилмотса.

«Уже не первый раз Вилмотс публично и намеренно наносит урон моей чести и репутации, оскорбляя меня, а также задевает моего отца. Поэтому мы решили подать иск в суд, в котором требуем компенсацию этого ущерба, – написал Куртуа в твиттере.

Напомним, Вилмотс прямо обвинил голкипера, что тот «сливал состав» сборной Бельгии на Евро-2016 через социальные сети.