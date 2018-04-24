Вилмотс обвинил Куртуа, что он заранее «сливал» состав сборной Бельгии во время Евро-2016

Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс выступил с обвинениями в адрес голкипера Тибо Куртуа по поводу того, что игрок сливал в соцсети стартовый состав команды задолго до матчей.

«Я проводил тактическую установку в 18:00, а в 18:15 наш стартовый состав уже был выложен в соцсетях. Это означает, что игрок продал установку. И это плохо.

Французские журналисты сказали, что у них есть доказательства того, что это был Куртуа. А это значит, что он не уважает родину. К сожалению, я узнавал состав соперника лишь за час до матча. Ужасно. Таким образом, противники выигрывают время. Они могут подготовиться. Они знают все, и это было драматично», – сказал Вилмотс.