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    Вилмотс обвинил Куртуа, что он заранее «сливал» состав сборной Бельгии во время Евро-2016

    Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс выступил с обвинениями в адрес голкипера Тибо Куртуа по поводу того, что игрок сливал в соцсети стартовый состав команды задолго до матчей.

    «Я проводил тактическую установку в 18:00, а в 18:15 наш стартовый состав уже был выложен в соцсетях. Это означает, что игрок продал установку. И это плохо.

    Французские журналисты сказали, что у них есть доказательства того, что это был Куртуа. А это значит, что он не уважает родину. К сожалению, я узнавал состав соперника лишь за час до матча. Ужасно. Таким образом, противники выигрывают время. Они могут подготовиться. Они знают все, и это было драматично», – сказал Вилмотс.

    Источник: Tribalfootball

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    24.04.2018 13:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 11:45

      Нужны факты Марк.Голословное обвинение не делает тебе чести.

      1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 24 апреля 2018, 20:28

      А не лучше было бы сначала поговорить с Куртуа, и выслушать его мнение? И в случае сожаления с его стороны, промолчать в обратном случае высказать

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 18:14

      ну то что журналисты говорят этому веры ноль, вот если бы предъявили доказательства тогда друге дело.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 апреля 2018, 14:26

      Вильмотс как тренер такой же как Черчесов никчемный тренеришко

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 апреля 2018, 14:04

      Куртуа изменник родина.

      1
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 24 апреля 2018, 13:59

      ...сливы нынче в моде!

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 апреля 2018, 13:55

      Имея в составе прекрасных исполнителей, Вилмотс провалил Евро - 2016. Ну а сейчас простор для фантазии по поиску виноватых безграничен, чего уж там!

      6
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 апреля 2018, 13:47

      крыса чтоле?)

      3
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 24 апреля 2018, 13:36

      Ооооо, уася, в бельгии тоже сливают???...походу у наших научились что ли???

      0
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 24 апреля 2018, 13:35

      Расстрелять! Четвертовать! На крайний случай - отшлепать!

      2
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