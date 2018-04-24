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  • Вилмотс обвинил Куртуа, что он заранее «сливал» состав сборной Бельгии во время Евро-2016

Вилмотс обвинил Куртуа, что он заранее «сливал» состав сборной Бельгии во время Евро-2016

24 апреля 2018, 13:20
10

Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс выступил с обвинениями в адрес голкипера Тибо Куртуа по поводу того, что игрок сливал в соцсети стартовый состав команды задолго до матчей.

«Я проводил тактическую установку в 18:00, а в 18:15 наш стартовый состав уже был выложен в соцсетях. Это означает, что игрок продал установку. И это плохо.

Французские журналисты сказали, что у них есть доказательства того, что это был Куртуа. А это значит, что он не уважает родину. К сожалению, я узнавал состав соперника лишь за час до матча. Ужасно. Таким образом, противники выигрывают время. Они могут подготовиться. Они знают все, и это было драматично», – сказал Вилмотс.

Источник: Tribalfootball
Чемпионат Европы Бельгия Куртуа Тибо Вилмотс Марк
Комментарии (10)
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PUZIAKA
1524566109
Расстрелять! Четвертовать! На крайний случай - отшлепать!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1524566210
Ооооо, уася, в бельгии тоже сливают???...походу у наших научились что ли???
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овертайм
1524566866
крыса чтоле?)
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zatonn
1524567326
Имея в составе прекрасных исполнителей, Вилмотс провалил Евро - 2016. Ну а сейчас простор для фантазии по поиску виноватых безграничен, чего уж там!
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Бубновский
1524567554
...сливы нынче в моде!
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Татарин за ЦСКА
1524567898
Куртуа изменник родина.
Ответить
Garrincha58
1524569198
Вильмотс как тренер такой же как Черчесов никчемный тренеришко
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OfaZavr
1524582898
ну то что журналисты говорят этому веры ноль, вот если бы предъявили доказательства тогда друге дело.
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Avaretz
1524590924
А не лучше было бы сначала поговорить с Куртуа, и выслушать его мнение? И в случае сожаления с его стороны, промолчать в обратном случае высказать
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zigbert
1524645953
Нужны факты Марк.Голословное обвинение не делает тебе чести.
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