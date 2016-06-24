Вилмотс: «Наингголан курит, но я не запрещаю, это его дело»

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс рассказал о вредных привычках хавбека национальной команды Раджи Наингголана.

«Да, Раджа курит. Во Франции и Италии это делают многие. Это его желание, и я не намерен ему запрещать. Вообще, в этом плане я лояльный тренер. Если его организм позволяет ему курить, я не испытываю никаких проблем по этому поводу.

Я всегда слежу за тем, чтобы ему давали номер с балконом, чтобы случайно не сработала пожарная сигнализация. Из всей сборной курит только он.

Если я запрещу ему выкуривать пять-шесть сигарет в день, то он все равно будет это делать в тайне от меня. Это его дело, если он хочет закончить с футболом в 30 лет, а не в 35», – цитирует Вилмотса бельгийский портал Sporza.