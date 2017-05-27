«Зенит» определился со списком кандидатов на пост главного тренера

Этим летом «Зенит» может пойти на смену тренерского штаба из-за провальной концовки сезона. На смену Мирчи Луческу уже имеются несколько кандидатов. В него входят Паулу Соуза («Фиорентина»), Лоран Блан, работавший в «ПСЖ», бывший тренер сборной Голландии Марко ван Бастен и Марк Вилмотс (Кот-д’Ивуар). Фаворитом считается еще один кандидат – Роберто Манчини, который поработал с «Интером» и «Манчестер Сити».

Последний кандидат выделяется на фоне остальных после возвращения в «Зенит» Сергея Фурсенко на пост президента клуба. Именно он выступал инициатором приглашения Манчини в сборную России в 2012 году. Сделка была на финишной прямой, но сорвалась из-за того, что чиновник покинул РФС.