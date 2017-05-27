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  • «Зенит» определился со списком кандидатов на пост главного тренера

«Зенит» определился со списком кандидатов на пост главного тренера

27 мая 2017, 09:14
39

Этим летом «Зенит» может пойти на смену тренерского штаба из-за провальной концовки сезона. На смену Мирчи Луческу уже имеются несколько кандидатов. В него входят Паулу Соуза («Фиорентина»), Лоран Блан, работавший в «ПСЖ», бывший тренер сборной Голландии Марко ван Бастен и Марк Вилмотс (Кот-д’Ивуар). Фаворитом считается еще один кандидат – Роберто Манчини, который поработал с «Интером» и «Манчестер Сити».

Последний кандидат выделяется на фоне остальных после возвращения в «Зенит» Сергея Фурсенко на пост президента клуба. Именно он выступал инициатором приглашения Манчини в сборную России в 2012 году. Сделка была на финишной прямой, но сорвалась из-за того, что чиновник покинул РФС.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ван Бастен Марко Луческу Мирча Манчини Роберто Соуза Паулу Вилмотс Марк Фурсенко Сергей
Комментарии (39)
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Чеба
1495866073
Скучно будет без дерганого(((
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Garrincha58
1495866659
не стоит вообще никого менять а дать доработать еще год и потом пусть думают а все эти кандидаты это путь еще ниже
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FCZenit1990
1495866712
блин надоели эти не русские уже пригласите нашего кого нибудь
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forward33
1495867268
Бердыева лучше по пытались перехватить у Рубина, результат был бы гарантирован.
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DUMOH
1495868037
Карпина позовите,ну так,чисто по ржать)))))))))))
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МАКАРШВЕД
1495869866
самый лучший кандидат для Зенита Р. Манчини, он команду встряхнет. Дзюба по полю пешком ходить не будет,бегать будет как заведенный. Шатов в сборную попадет, Кокорин наконец заиграет....
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kagorich
1495869944
Итальянца надо. Итальянцам пока прёт.
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Drugoi2
1495875451
Кого бы не взяли бомжи всё равно купленные судьи принося очки им
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raritet
1495880999
Да сколько же можно. Одно и то же. Проблема не в тренерах , а в высоких зарплатах молодых футболистов, которые еще по мячу не всегда попадают , а приезжают на тренеровки на Бентли. Какую еще можно найти мотивацию для игрока, который уже сейчас пресыщен всем, остается только памятник ему поставить при жизни, а вы думаете , что он будет биться за честь команды, города, Страны. Да ни в жизнь. Если еще буквально 20 лет назад , футболисты такое могли иметь к концу карьеры, то сегодня начинающий футболист, имеющий всего навсего паспорт РФ может совсем не напрягаться.Хотя, прошу прощения, нужно напрячься для того чтобы договор был подписан, а дальше можно отдыхать -пусть это будет при Луческу или Манчини-разницы нет особой.
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Masteralex
1495881392
надо выбрать такого, чтобы ныл поправдоподобнее, а то у предшественников не очень получается
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