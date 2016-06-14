Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вилмотс: «Италия вдесятером сидела в обороне. Попробуй взломай»

Вилмотс: «Италия вдесятером сидела в обороне. Попробуй взломай»

14 июня 2016, 08:29
14

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс остался недоволен действиями некоторых своих игроков в матче со сборной Италии.

«Очевидно, что мы допустили индивидуальные ошибки, а после первого гола Италия оказалась в выгодном положении. Во второй половине мы хотели больше играть в атаку, поэтому я снял Наингголана и выпустил Мертенса, хотел больше активности на левом фланге.

Лукаку провел не лучший матч, де Брюйне может играть удачнее, но сейчас не время об этом рассуждать. Чтобы выйти в 1/8 финала, надо сплотиться.

Не знаю, что и сказать об игре де Брюйне. Если бы у меня был ответ, я бы ответил. Может, он устал после изнурительного сезона. Он готовился к этой игре. Кевин много дал сборной за последние четыре года, он всегда способен забить со штрафного или отдать убийственный пас.

Когда Бонуччи сделал передачу на 40 метров, нас подвела коммуникация. На таком уровне нельзя так ошибаться. Не уверен, что вы видели второй тайм так, как видел его я, но итальянцы вдесятером сидели в обороне. Попробуй взломай», – сказал Вилмотс.

Напомним, что матч Бельгия – Италия завершился со счетом 0:2.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Европа Бельгия Италия Лукаку Ромелу Бонуччи Леонардо Наингголан Раджа Де Брюйне Кевин Вилмотс Марк
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1465885306
вся главная причина бед бельгийцев их недотренер как сказал бы дзюбилло тренеришко твою мать
Ответить
Ч.В.Г.
1465885495
Отговорки в пользу бедных. С таким-то составом пенять на Италию!
Ответить
SE PAVLOV
1465886970
Бельгии просто не фартило в завершении . Итальяшкам - наоборот .
Ответить
ManUtd-Volgograd
1465888773
Де Брюйне как полено играл, Лукаку тоже. Днозар как обычно приставным шагом бегал по полю весь матч! Еще капитаном сделали этого бездаря!
Ответить
diadushka
1465894323
Итальянцы могли бы и размазать их 4:0, 5:0, сколько угодно, причем играя в несвойственный им атакующий футбол! Вильмотс видимо плохой тренер, раз не понимает где атакующий футбол, а где 10 человек в обороне сидят! если бы посмотрел пару матчей атлетико, тогда понял бы, что такое 10 человек в обороне
Ответить
aurora5858
1465896831
оба гола шикарные
Ответить
JUVENTINO-666
1465897348
После боя как говорится....у них тренер отличный вот и все
Ответить
aimer1988
1465902934
это ж как они тогда 2 гола забили? от ворот до ворот?
Ответить
aimer1988
1465903407
Просто это называется тактически слаженная игра. Бельгийцы видимо ждут, что против них в бей-беги играть будут. Пусть учатся.
Ответить
Валерий2705
1465913003
Грамотный тренер будет исходить из того, чем располагает. А Конте тренер грамотный, и грех не делать ставку на лучшую линию в своей команде. Во - первых итальянская школа, славится своими защитниками, во - вторых насколько сыграны Буффон, Барцальи, Бонуччи и Кьелини даже говорить не нужно. А в целом по составу Бельгийцы не уступают Италии, даже превосходят ее. Отсюда вывод: Конте грамотно использовал сильнейшую сторону своей команды, а Вилмотс не смог абсолютно ничего противопоставить, располагая отличными игроками в составе, то есть проиграл как тренер, все остальные разговоры в пользу бедных.
Ответить
Главные новости
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
1
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Слуцкий возглавил новую команду, Дзюба готов завершить карьеру, Головин может уехать в АПЛ и другие новости
02:00
Слуцкий вынес вердикт Воробьеву из «Краснодара»
01:29
2
Газзаев отреагировал на волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
00:52
4
Агент Барко честно ответил, как обстоят дела с продлением контракта со «Спартаком»
00:28
3
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
3
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+