Вилмотс: «Италия вдесятером сидела в обороне. Попробуй взломай»

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс остался недоволен действиями некоторых своих игроков в матче со сборной Италии.

«Очевидно, что мы допустили индивидуальные ошибки, а после первого гола Италия оказалась в выгодном положении. Во второй половине мы хотели больше играть в атаку, поэтому я снял Наингголана и выпустил Мертенса, хотел больше активности на левом фланге.

Лукаку провел не лучший матч, де Брюйне может играть удачнее, но сейчас не время об этом рассуждать. Чтобы выйти в 1/8 финала, надо сплотиться.

Не знаю, что и сказать об игре де Брюйне. Если бы у меня был ответ, я бы ответил. Может, он устал после изнурительного сезона. Он готовился к этой игре. Кевин много дал сборной за последние четыре года, он всегда способен забить со штрафного или отдать убийственный пас.

Когда Бонуччи сделал передачу на 40 метров, нас подвела коммуникация. На таком уровне нельзя так ошибаться. Не уверен, что вы видели второй тайм так, как видел его я, но итальянцы вдесятером сидели в обороне. Попробуй взломай», – сказал Вилмотс.

Напомним, что матч Бельгия – Италия завершился со счетом 0:2.