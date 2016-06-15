Бельгия - Италия

красавцы Итальяшки
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|13 ноября, пятница
|22:45
|Бельгия
|3:1
|Италия
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Италия
|3
|2
|0
|1
|3:1
|+2
|6
|2.
|Бельгия
|3
|2
|0
|1
|4:2
|+2
|6
|3.
|Ирландия
|3
|1
|1
|1
|2:4
|-2
|4
|4.
|Швеция
|3
|0
|1
|2
|1:3
|-2
|1
красавцы Итальяшки
не хочется их видеть дальше если ирланцы нагнут их токо буду рад
У меня тоже расстановка не отображается
комментатор сам по себе. болеет за Италию)))
мертенс на лавке а лукака гоняет поздравить макаронников с победой чтоли
лукака лопатой ковырнул
Ха, а сколько было прогнозов о том что Италия должна проиграть. Рановато бельгийцев в фавориты записывать
какой скучный комментатор
поймали как детей дворовых
у меня одного расстановка не отображается?