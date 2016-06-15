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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)
Материалы

Бельгия - Италия

13.06.2016, Понедельник, 22:00 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Трансляция: Первый канал Чемпионат Европы, 1 тур Бельгия - Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2015

13 ноября, пятница 22:45 Бельгия 3:1 Италия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
30 мая, пятница 22:55 Италия 3:1 Бельгия
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Италия 3 2 0 1 3:1 +2 6
2. Бельгия 3 2 0 1 4:2 +2 6
3. Ирландия 3 1 1 1 2:4 -2 4
4. Швеция 3 0 1 2 1:3 -2 1
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    Рейтинг: +58

    Partyzzzan 13 июня 2016, 23:50

    красавцы Итальяшки

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 13 июня 2016, 23:49

    не хочется их видеть дальше если ирланцы нагнут их токо буду рад

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    Рейтинг: +3

    ERNI99 13 июня 2016, 23:22

    У меня тоже расстановка не отображается

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    Рейтинг: +3

    ERNI99 13 июня 2016, 23:21

    комментатор сам по себе. болеет за Италию)))

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 13 июня 2016, 23:17

    мертенс на лавке а лукака гоняет поздравить макаронников с победой чтоли

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 13 июня 2016, 23:13

    лукака лопатой ковырнул

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    Рейтинг: +1573

    roman230582 13 июня 2016, 23:08

    Ха, а сколько было прогнозов о том что Италия должна проиграть. Рановато бельгийцев в фавориты записывать

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    Рейтинг: +1573

    roman230582 13 июня 2016, 22:34

    какой скучный комментатор

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 13 июня 2016, 22:33

    поймали как детей дворовых

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    Рейтинг: +64

    dezmond_87 13 июня 2016, 22:26

    у меня одного расстановка не отображается?

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