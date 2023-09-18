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Сальваторе Сиригу
Сальваторе Сиригу
Завершил карьеру
12 января 1987 (39), Нуоро
#46 | Вратарь
192 см | 84 кг
Италия
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Публикации
Фото
«Ницца» подписала действующего чемпиона Европы
2023.09.18 19:51
Фото
«Наполи» объявил об обмене вратарями с «Фиорентиной»
2023.01.26 09:35
«Наполи» и «Фиорентина» готовят обмен вратарями
2023.01.22 11:42
«Наполи» объявил о подписании вратаря сборной Италии
2022.08.11 21:47
«Торино» расторг контракт с чемпионом Европы Сиригу
2021.07.15 19:24
Мерет или Сиригу может заменить Доннарумму в «Милане»
2020.03.17 00:58
«Милан» может летом заменить Доннарумму на Сиригу
2020.02.17 11:32
1
Кьеллини, Дзаньоло и Квальярелла – в заявке сборной Италии на июньские матчи отбора Евро-2020
2019.05.28 01:57
2
Видео
Сиригу и Ринкон едва не подрались на тренировке «Торино». Футболистов разняли одноклубники
2019.05.10 06:43
Сиригу отбил четвертый пенальти в сезоне Серии А – больше всех вратарей топ-5 лиг Европы
2018.11.05 08:45
Сиригу сменил «ПСЖ» на «Торино»
2017.06.27 18:17
3
Видео
Сиригу в матче против «Атлетико» отразил два пенальти за две минуты
2017.04.15 22:25
3
«Бавария» заинтересована в услугах Сиригу
2017.04.10 13:58
1
Фото
Голкипер «ПСЖ» Сиригу перешел в «Осасуну» на правах аренды
2017.01.31 21:26
3
Сиригу отправится в аренду в «Осасуну»
2017.01.31 10:32
1
Сиригу не хочет возвращаться в «ПСЖ»
2016.10.27 09:44
Сиригу перешел в «Севилью» на правах аренды
2016.08.26 15:36
Сиригу перейдет из «ПСЖ» в «Севилью» на правах аренды
2016.08.24 15:36
1
«Рома» договаривается о трансфере Сиригу
2016.07.20 19:12
1
Сиригу не исключает возможный переход в «Ливерпуль»
2016.01.04 09:03
Блан готов расстаться с Лавесси
2015.12.29 17:54
Сиригу готов сменить «ПСЖ» на «Рому» ради поездки на Евро-2016
2015.12.23 00:16
Сиригу открыт для предложений
2015.12.17 18:54
1
Сиригу отказался выходить на игру против «Шахтера»
2015.12.11 18:53
Сиригу: «Я потерял двух друзей из-за терактов в Париже»
2015.11.18 10:08
Сиригу задумывается о возвращении в Серию А
2015.10.17 14:38
Блан считает, что Сиригу может покинуть ПСЖ
2015.08.01 15:36
1
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Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
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