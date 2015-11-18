Сиригу: «Я потерял двух друзей из-за терактов в Париже»

Вратарь «ПСЖ» Сальваторе Сиригу признался, что его друзья стали жертвами парижских терактов, которые унесли жизни 129 человек.

«Я потерял двух друзей. Это ребята итальянского происхождения, они работали в моем любимом итальянском ресторане. Марко Вератти и другие часто туда ходим. Тяжело принять то, что в живых больше нет тех, кого так привык видеть каждый день», – сказал Вератти.

Отметим, что другой футболист «ПСЖ» Хавьер Пасторе тоже потерял двух друзей из-за терактов.