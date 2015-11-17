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    Пасторе: «Двое моих друзей погибли в Париже»

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе прокомментировал недавние парижские теракты.

    «Двое моих друзей погибли в Париже. Они жили в трех кварталах от моего дома и отправились на концерт в «Батаклан» в тот вечер. Подобные вещи не должны случаться, этого не должно быть. Надеюсь, ситуация наладится, и все мы будем жить мирно», – говорит Пасторе.

    Футболисту предстоит возвращение в Париж после матчей за сборную Аргентины.

    «Вскоре я должен буду вернуться в Париж. Я там работаю и должен исполнять свои обязанности, но после всего произошедшего возвращаться туда будет нелегко».

    Источник: Terra

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    17.11.2015 19:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 17 ноября 2015, 19:51

      Как тесен мир...

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