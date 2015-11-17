Пасторе: «Двое моих друзей погибли в Париже»

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе прокомментировал недавние парижские теракты.

«Двое моих друзей погибли в Париже. Они жили в трех кварталах от моего дома и отправились на концерт в «Батаклан» в тот вечер. Подобные вещи не должны случаться, этого не должно быть. Надеюсь, ситуация наладится, и все мы будем жить мирно», – говорит Пасторе.

Футболисту предстоит возвращение в Париж после матчей за сборную Аргентины.

«Вскоре я должен буду вернуться в Париж. Я там работаю и должен исполнять свои обязанности, но после всего произошедшего возвращаться туда будет нелегко».