Сафонов дал интервью на французском языке

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов объяснил, как ему удалось стать первым номером команды.
Об этом российский голкипер рассказал в интервью французским журналистам. Сафонов говорил на местном языке, который активно изучает.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с действующим чемпионом Англии «Ливерпулем».
