Тренер «Монако» оценил значение Головина для команды

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли высоко оценил роль в команде полузащитника Александра Головина.
«Я надеюсь, что Головин завершит сезон в том же духе. В любом случае, это наш ключевой игрок, возможно, даже больше, чем когда-либо», – сказал Поконьоли.
- Российский хавбек в «Монако» с 2018 года. Футболиста купили у московского ЦСКА после чемпионата мира за 30 миллионов евро. Несколько лет назад Головиным интересовалась дортмундская «Боруссия».
- Он забил 38 голов и сделал 46 ассистов в 262 матчах.
- В конце мая Головину исполнится 30 лет.
- Его контракт с монегасками действует до 30 июня 2029-го.
- Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»