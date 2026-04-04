Сафонову диагностировали игровой спад

4 апреля, 09:37
1

Блогер Михаил Борзыкин отреагировал на новую результативную ошибку вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Накануне вечером «ПСЖ» обыграл «Тулузу» (3:1). Матвей Сафонов защищал ворота, но при счете 1:0 неуверенно сыграл на подаче с углового и пропустил гол. Вроде бы ничего страшного, и вряд ли после этого он потеряет место в составе.

Но если суммировать эту ошибку с другой, которая была в недавнем матче сборной России, то можно разглядеть игровой спад. Напомню, в «Краснодаре» у Матвея были периоды очень даже серьезных провалов, когда несколько месяцев он играл откровенно слабо. После чего, правда, снова творил чудеса», – написал Борзыкин.

  • Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
  • Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
  • Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
  • Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
  • «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с английским «Ливерпулем».

Еще по теме:
Семин похвалил Сафонова, ставшего основным вратарем «ПСЖ» 1
Во Франции появилось разочарование Сафоновым 9
«Мясник» заявил, что Сафонов случайно стал первым номером «ПСЖ» 3
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
nwn968
1775288362
Пора домой в Россию
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
4
Все новости
Все новости
«ПСЖ» запросил рабочую визу для «главного таланта РПЛ»
Вчера, 18:39
2
«ПСЖ» нацелен на летний трансфер еще одного россиянина
Вчера, 17:09
12
В Европе выявили серьезный изъян Сафонова
Вчера, 16:03
2
Семин похвалил Сафонова, ставшего основным вратарем «ПСЖ»
7 апреля
1
Французский журналист рассказал, был ли у «ПСЖ» интерес к Головину
7 апреля
Агент Головина отреагировал на новость об интересе чемпиона Саудовской Аравии
6 апреля
1
Пономарев оценил карьеру Головина во Франции
6 апреля
Головин прокомментировал гол в ворота «Марселя»
6 апреля
Головин получил предложение от чемпиона Саудовской Аравии
6 апреля
2
Мостовой назвал лучшего российского игрока
6 апреля
4
Лига 1. Гол Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:1)
5 апреля
2
Во Франции появилось разочарование Сафоновым
5 апреля
10
«Мясник» заявил, что Сафонов случайно стал первым номером «ПСЖ»
5 апреля
3
Во Франции не видят разницы между Сафоновым и ноунеймом из второй лиги
5 апреля
11
Пост Сафонова после «привоза» во втором матче подряд
4 апреля
1
Обладатель «Золотого мяча» вступился за Сафонова после его нового «привоза»
4 апреля
Сафонов получил крайне низкую оценку за матч с «Тулузой»
4 апреля
Реакция Энрике на ошибки Сафонова в двух матчах подряд
4 апреля
3
«Он пьяный сегодня?»: фанатам «ПСЖ» не понравилась игра Сафонова
4 апреля
14
Тренер «Монако» оценил значение Головина для команды
4 апреля
Агент описал Сафонова тремя словами
4 апреля
2
ФотоУкраинец Забарный эффектно подстраховал Сафонова
4 апреля
7
Сафонову диагностировали игровой спад
4 апреля
1
ВидеоСафонов дал интервью на французском языке
4 апреля
1
Лига 1. Ошибка Сафонова не помешала «ПСЖ» обыграть «Тулузу» (3:1), у обладателя «Золотого мяча» дубль
3 апреля
2
Головин раскрыл, сколько миллионов рублей потратил на инвентарь в Counter-Strike
3 апреля
Сафонов допустил результативную ошибку во втором матче подряд
3 апреля
12
Головин попал в книгу легенд «Монако»
3 апреля
1
Все новости
