Сафонову диагностировали игровой спад

Блогер Михаил Борзыкин отреагировал на новую результативную ошибку вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Накануне вечером «ПСЖ» обыграл «Тулузу» (3:1). Матвей Сафонов защищал ворота, но при счете 1:0 неуверенно сыграл на подаче с углового и пропустил гол. Вроде бы ничего страшного, и вряд ли после этого он потеряет место в составе.
Но если суммировать эту ошибку с другой, которая была в недавнем матче сборной России, то можно разглядеть игровой спад. Напомню, в «Краснодаре» у Матвея были периоды очень даже серьезных провалов, когда несколько месяцев он играл откровенно слабо. После чего, правда, снова творил чудеса», – написал Борзыкин.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с английским «Ливерпулем».
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина