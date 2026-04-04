Сафонову диагностировали игровой спад

Блогер Михаил Борзыкин отреагировал на новую результативную ошибку вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Накануне вечером «ПСЖ» обыграл «Тулузу» (3:1). Матвей Сафонов защищал ворота, но при счете 1:0 неуверенно сыграл на подаче с углового и пропустил гол. Вроде бы ничего страшного, и вряд ли после этого он потеряет место в составе.

Но если суммировать эту ошибку с другой, которая была в недавнем матче сборной России, то можно разглядеть игровой спад. Напомню, в «Краснодаре» у Матвея были периоды очень даже серьезных провалов, когда несколько месяцев он играл откровенно слабо. После чего, правда, снова творил чудеса», – написал Борзыкин.