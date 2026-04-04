Реакция Энрике на ошибки Сафонова в двух матчах подряд

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об ошибке вратаря Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции против «Тулузы» (3:1).
«Сафонов? Мы стараемся помогать игрокам. Вратарь – такой же игрок, как и любой другой: он может ошибиться в каком-то эпизоде.
Я доволен тем, что увидел на каждой позиции», – сказал Энрике после игры с «Тулузой».
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с «Ливерпулем».
Источник: Sport24