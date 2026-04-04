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Сафонов получил крайне низкую оценку за матч с «Тулузой»

4 апреля, 12:13

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел неудачный матч чемпионата Франции против «Тулузы» (3:1). Так считает главное спортивное издание Франции L’Equipe.

Аналитики издания поставили Сафонову низкую оценку – три балла из десяти. Это худшая оценка среди всех футболистов парижского клуба.

Матвей пропустил единственный гол после своей ошибки – не смог зафиксировать мяч после подачи углового.

  • Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
  • Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
  • Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
  • Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
  • «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с «Ливерпулем».

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
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