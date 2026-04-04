Сафонов получил крайне низкую оценку за матч с «Тулузой»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел неудачный матч чемпионата Франции против «Тулузы» (3:1). Так считает главное спортивное издание Франции L’Equipe.

Аналитики издания поставили Сафонову низкую оценку – три балла из десяти. Это худшая оценка среди всех футболистов парижского клуба.

Матвей пропустил единственный гол после своей ошибки – не смог зафиксировать мяч после подачи углового.