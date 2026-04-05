Во Франции появилось разочарование Сафоновым

Бывший заместитель главного редактора французской спортивной газеты L’Equipe Жан‑Филипп Леклер не в восторге от игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Сафонов против «Тулузы» (3:1) разочаровал, его оценка в L’Equipe всего 3/10. К счастью для Сафонова, «ПСЖ» все равно победил. Пока это, похоже, не ставит под угрозу его место в стартовом составе.
Но ему лучше хорошо сыграть против «Ливерпуля», иначе вопрос о возвращении Шевалье очень скоро снова всплывет», – сказал Леклер.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ». Россиянина купили у «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с «Ливерпулем».
Источник: «Матч ТВ»