Во Франции появилось разочарование Сафоновым

Бывший заместитель главного редактора французской спортивной газеты L’Equipe Жан‑Филипп Леклер не в восторге от игры вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов против «Тулузы» (3:1) разочаровал, его оценка в L’Equipe всего 3/10. К счастью для Сафонова, «ПСЖ» все равно победил. Пока это, похоже, не ставит под угрозу его место в стартовом составе.

Но ему лучше хорошо сыграть против «Ливерпуля», иначе вопрос о возвращении Шевалье очень скоро снова всплывет», – сказал Леклер.