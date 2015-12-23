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    • Сиригу готов сменить «ПСЖ» на «Рому» ради поездки на Евро-2016

    Сиригу готов сменить «ПСЖ» на «Рому» ради поездки на Евро-2016

    Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Сальваторе Сиригу может отправиться в «Рому» за игровой практикой.

    Сообщается, что главный тренер национальной команды Италии Антонио Конте возьмет Сиригу на чемпионат Европы только в том случае, если вратарь будет регулярно выходить на поле в матчах за свой клуб. Для этого Сиригу придется покинуть «ПСЖ», за который он в этом сезоне сыграл только одну встречу.

    Среди возможных вариантов продолжения карьеры голкипера называют «Милан», «Астон Виллу», «Ньюкасл», а также «Рому», которая пока сделала наиболее конкретное предложение футболисту. Ожидается, что именно в римский клуб отправится Сиригу на правах аренды.

    Источник: Francefootball

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    23.12.2015 00:16
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