Сиригу готов сменить «ПСЖ» на «Рому» ради поездки на Евро-2016

Вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Сальваторе Сиригу может отправиться в «Рому» за игровой практикой.

Сообщается, что главный тренер национальной команды Италии Антонио Конте возьмет Сиригу на чемпионат Европы только в том случае, если вратарь будет регулярно выходить на поле в матчах за свой клуб. Для этого Сиригу придется покинуть «ПСЖ», за который он в этом сезоне сыграл только одну встречу.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры голкипера называют «Милан», «Астон Виллу», «Ньюкасл», а также «Рому», которая пока сделала наиболее конкретное предложение футболисту. Ожидается, что именно в римский клуб отправится Сиригу на правах аренды.