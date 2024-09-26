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Сальваторе Сиригу
Статистика
Сальваторе Сиригу - статистика
Завершил карьеру
12 января 1987 (39), Нуоро
#46 | Вратарь
192 см | 84 кг
Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 2 раунд
Наполи
5 : 0
26.09.2024
Палермо
1' - 90'
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