Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Турция. Суперлига 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Италия. Серия А 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Франция. Кубок 2015/2016 Франция. Кубок лиги 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Суперкубок Франции 2014 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Франция. Лига 1 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Франция. Лига 1 2012/2013 Emirates Cup 2011 Франция. Лига 1 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010