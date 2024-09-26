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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Палермо
Наполи - Палермо: обзор матча 26 сентября 2024
Наполи
26.09.2024, четверг, 22:00
Италия. Кубок, 2 раунд
5 : 0
Завершен
Палермо
7'
С. Нгонг
12'
С. Нгонг
42'
Жуан
70'
Д. Нерес
77'
С. Мактоминей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Палермо
Желтая карточка
Р. Марин
86'
84'
Замена
Н. Пьероцци
️️️️
К. Лунд
ГОЛ! 5:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
Р. Лукаку
77'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Д. Распадори
77'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Д. Симеоне
76'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Д. Нерес
76'
72'
Замена
Я. Сегре
️️️️
Д. Шарич
72'
Замена
Ф. Лучионе
️️️️
Р. Банийя
ГОЛ! 4:0!
Д. Нерес
Пас отдал
Д. Симеоне
70'
63'
Замена
К. Гомес
️️️️
Ф. Раноккья
63'
Замена
Р. Инсинье
️️️️
Ж. ле Дуарон
58'
Красная карточка
A. Vasic
Замена
А. Дзербин
️️️️
С. Нгонг
57'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
С. Лоботка
57'
ГОЛ! 3:0!
Жуан
Пас отдал
Д. Нерес
42'
ГОЛ! 2:0!
С. Нгонг
Пас отдал
С. Лоботка
12'
ГОЛ! 1:0!
С. Нгонг
Пас отдал
Д. Распадори
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
68
Станислав Лоботка
(К)
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
25
Кристоффер Лунд
ЛЗ
29
Patryk Peda
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
25
Alessio Buttaro
ЦЗ
88
Дарио Шарич
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
99
Маттео Луиджи Брунори
(К)
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
14
Aljosa Vasic
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Наполи
12
Claudio Turi
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Палермо
91
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
27
Никколо Пьероцци
ПЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
6
Клаудио Гомес
ОП
8
Якопо Сегре
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
4-2-2-2
1
Каприле
37
Спинаццола
16
Марин
15
Жуан
70
Маццокки
6
Гилмор
68
Лоботка
16
Нгонг
7
Нерес
18
Распадори
18
Симеоне
3-2-2-3
46
Сиригу
32
Чеккарони
22
Банийя
25
29
25
Лунд
88
Шарич
10
Раноккья
14
9
ле Дуарон
99
Брунори
68
Лоботка
99
Ангисса
99
Ангисса
68
Лоботка
18
Распадори
8
Мактоминей
8
Мактоминей
18
Распадори
7
Нерес
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
7
Нерес
16
Нгонг
24
Дзербин
24
Дзербин
16
Нгонг
18
Симеоне
9
Лукаку
9
Лукаку
18
Симеоне
22
Банийя
15
Лучионе
15
Лучионе
22
Банийя
25
Лунд
27
Пьероцци
27
Пьероцци
25
Лунд
10
Раноккья
6
Гомес
6
Гомес
10
Раноккья
88
Шарич
8
Сегре
8
Сегре
88
Шарич
9
ле Дуарон
94
Инсинье
94
Инсинье
9
ле Дуарон
Остались в запасе
Наполи
Палермо
12
Claudio Turi
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
91
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
12
Claudio Turi
ВР
14
Никита Контини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
91
Sebastiano Desplanches
ВР
12
Manfredi Nespola
ВР
23
Салим Диаките
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
11
Stredair Appuah
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Наполи - Палермо
1
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
14
12
Офсайды
2
0
Количество передач
589
302
Сейвы
1
2
Точность передач %
93
80
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
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Сассуоло
- : -
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Манчестер Сити
2 : 2
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Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Палермо
Италия. Серия В, 15 тур
Верона
- : -
06.12.2026
Палермо
Италия. Серия В, 14 тур
Палермо
3 : 0
28.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
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Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Информация о матче
Главный судья:
Джузеппе Коллу
(Кальяри)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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