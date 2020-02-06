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    Эудженио Корини

    Тренер
    Имя Эудженио
    Фамилия Корини
    Гражданство Италия
    Дата рождения 30 июля 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лечче 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.08.2021 Парма 1 : 3 Лечче
    16.12.2021 Специя 0 : 2 Лечче
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