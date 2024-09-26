Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013