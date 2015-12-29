Блан готов расстаться с Лавесси

Главный тренер «ПСЖ« Лоран Блан заявил, что он готов обсудить продажу аргентинского форварда Эсекьеля Лавесси.

«Я готов провести переговоры по Лавесси. Трансферный рынок одинаковый во всех странах. В Италии говорят о французских игроках, а во Франции — об итальянских.

Что касается Сиригу, то его контракт не заканчивается и он ни о чем меня не просил. Сальваторе находится в непростой ситуации, но я уверен, что он найдет из нее выход.

Я не слишком большой поклонник январского трансферного окна. Сомневаюсь, что в январе произойдет что-то экстраординарное», — сказал Блан.

Ранее сообщалось, что Лавесси хочет купить «Интер«. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2016 года.