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Эсекьель Лавесси
Эсекьель Лавесси
Завершил карьеру
3 мая 1985 (41)
#22 | Нападающий
173 см | 68 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Публикации
Лавесси впервые прокомментировал попадание в психиатрическую больницу
2024.01.26 18:18
Новые подробности попадания Лавесси в психиатрическую больницу
2024.01.16 17:08
1
Стало известно, как Лавесси получил ножевое ранение в декабре
2024.01.09 15:32
Экс-форварда «ПСЖ» Лавесси поместили в психиатрическую больницу
2024.01.09 14:14
3
Лавесси госпитализирован с ножевым ранением
2023.12.20 19:34
3
Фото
Экс-нападающий «ПСЖ» Лавесси объявил о завершении карьеры в 34 года
2019.12.13 20:20
4
Лавесси пожаловался Ари на низкий уровень чемпионата Китая
2018.02.12 11:04
5
Источник: зарплата Лавесси в Китае – 49 миллионов в год
2017.05.12 13:06
6
В «Наполи» не хотят видеть Лавесси
2017.02.23 09:42
2
Лавесси может продолжить карьеру в «Ницце»
2016.11.26 12:58
Футболисты сборной Аргентины прекратили общение с прессой
2016.11.16 07:01
1
ESPN: Билья, Ди Мария, Игуаин и Лавесси могут завершить международную карьеру
2016.06.27 10:11
25
Лавесси пропустит финал Кубка Америки из-за травмы
2016.06.22 07:58
Кубок Америки-2016. Аргентина разгромила США и вышла в финал
2016.06.22 06:07
3
Лавесси: «В Париже я потерял мотивацию, а также место в основном составе»
2016.03.16 09:56
Лавесси: «Мог перейти в «Интер», «Челси» или «МЮ», но выбрал Китай»
2016.02.29 19:33
1
Лавесси встал на защиту Орье
2016.02.24 09:56
Лавесси попрощался с «ПСЖ»
2016.02.21 07:05
Фото
Лавесси перешел в «Хэбэй Чайна Форчун»
2016.02.17 13:08
7
Лавесси близок к переходу в «Хэбэй Чжунцзи»
2016.02.12 01:13
1
Лавесси перейдет в китайский клуб
2016.02.11 16:33
2
Лавесси близок к переходу в «Шанхай Шэньхуа»
2016.02.06 21:12
2
«Бейджин Гуоань» и «Челси» поспорят за Лавесси
2016.02.05 14:30
Китайский клуб пообещал Лавесси зарплату в 10 миллионов за сезон
2016.02.02 09:43
Лавесси ответил отказом на удвоенный оклад от китайского клуба
2016.02.01 11:50
1
«Челси» предложил Лавесси контракт с зарплатой в четыре миллиона
2016.01.24 09:30
1
Лавесси может отказать «Челси» ради «Интера»
2016.01.23 17:24
1
«Челси» близок к подписанию нападающего «ПСЖ»
2016.01.21 09:00
Лавесси прибыл в Италию для переговоров с «Интером»
2016.01.13 21:00
Лавесси может вернуться в Серию А
2016.01.11 12:12
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