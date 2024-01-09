Стало известно, как Лавесси получил ножевое ранение в декабре

Появились подробности декабрьского инцидента в семье Эсекьеля Лавесси, в результате которого экс-футболист получил ножевое ранение и перелом ключицы.
Родственники аргентинца утверждают, что он сам себя ударил ножницами в область живота, когда у него произошел приступ, связанный с психическими проблемами.
Брат Лавесси пытался успокоить Эсекьеля, сломав тому по неосторожности ключицу.
«Внезапно Лавесси очень сильно занервничал. Он начал слышать голоса в голове и подумал, что его преследуют, и он очень испугался.
Из-за этого ему стало настолько плохо, что Эсекьель схватил ножницы и попытался причинить себе вред с помощью них. Его брат пытался успокоить его. У него не было ссоры с братом.
Брат пытался урегулировать эту ситуацию, но в результате Лавесси получил перелом ключицы», – сообщил источник.
- В течение карьеры Лавесси выступал за «Эстудиантес», «Дженоа», «Сан-Лоренсо», «Наполи», «ПСЖ» и «Хэбэй Чайна Форчун».
- За сборную Аргентины нападающий провел 51 матч и забил 9 голов.
- Он ушел из футбола в конце 2019 года.