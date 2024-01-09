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    • Стало известно, как Лавесси получил ножевое ранение в декабре

    Стало известно, как Лавесси получил ножевое ранение в декабре

    Появились подробности декабрьского инцидента в семье Эсекьеля Лавесси, в результате которого экс-футболист получил ножевое ранение и перелом ключицы.

    Родственники аргентинца утверждают, что он сам себя ударил ножницами в область живота, когда у него произошел приступ, связанный с психическими проблемами.

    Брат Лавесси пытался успокоить Эсекьеля, сломав тому по неосторожности ключицу.

    «Внезапно Лавесси очень сильно занервничал. Он начал слышать голоса в голове и подумал, что его преследуют, и он очень испугался.

    Из-за этого ему стало настолько плохо, что Эсекьель схватил ножницы и попытался причинить себе вред с помощью них. Его брат пытался успокоить его. У него не было ссоры с братом.

    Брат пытался урегулировать эту ситуацию, но в результате Лавесси получил перелом ключицы», – сообщил источник.

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    Источник: Marca

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    09.01.2024 15:32
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