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    • Лавесси впервые прокомментировал попадание в психиатрическую больницу

    Лавесси впервые прокомментировал попадание в психиатрическую больницу

    Эсекьель Лавесси объяснил, как оказался в психиатрической больнице.

    • О госпитализации экс-футболиста стало известно в начале января.
    • Сообщалось, что на фоне употребления запрещенных веществ аргентинец испытывает проблемы с психикой.
    • Расстройство, возможно, появилось у него из-за предательства близкого друга.

    «Раньше я пытался справиться с этим сам. Обращался в другую клинику, но ничего не вышло. У меня не осталось другого выбора.

    Это тяжело, но я должен был это сделать. Я должен изменить свою жизнь и свои привычки. Мне необходимо сделать всe возможное для своего сына. Я зашeл слишком далеко», – признался бывший спортсмен.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1706282801
    Ему надо поделиться опытом с Suvorov72. :)))
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