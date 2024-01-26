Лавесси впервые прокомментировал попадание в психиатрическую больницу

Эсекьель Лавесси объяснил, как оказался в психиатрической больнице.
- О госпитализации экс-футболиста стало известно в начале января.
- Сообщалось, что на фоне употребления запрещенных веществ аргентинец испытывает проблемы с психикой.
- Расстройство, возможно, появилось у него из-за предательства близкого друга.
«Раньше я пытался справиться с этим сам. Обращался в другую клинику, но ничего не вышло. У меня не осталось другого выбора.
Это тяжело, но я должен был это сделать. Я должен изменить свою жизнь и свои привычки. Мне необходимо сделать всe возможное для своего сына. Я зашeл слишком далеко», – признался бывший спортсмен.
- В течение карьеры Лавесси выступал за «Эстудиантес», «Дженоа», «Сан-Лоренсо», «Наполи», «ПСЖ» и «Хэбэй Чайна Форчун».
- За сборную Аргентины нападающий провел 51 матч и забил 9 голов.
- Он ушел из футбола в конце 2019 года.