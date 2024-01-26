Лавесси впервые прокомментировал попадание в психиатрическую больницу

Эсекьель Лавесси объяснил, как оказался в психиатрической больнице.

О госпитализации экс-футболиста стало известно в начале января.

Сообщалось, что на фоне употребления запрещенных веществ аргентинец испытывает проблемы с психикой.

Расстройство, возможно, появилось у него из-за предательства близкого друга.

«Раньше я пытался справиться с этим сам. Обращался в другую клинику, но ничего не вышло. У меня не осталось другого выбора.

Это тяжело, но я должен был это сделать. Я должен изменить свою жизнь и свои привычки. Мне необходимо сделать всe возможное для своего сына. Я зашeл слишком далеко», – признался бывший спортсмен.