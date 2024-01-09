Экс-форварда «ПСЖ» Лавесси поместили в психиатрическую больницу

Экс-футболист сборной Аргентины Эсекьель Лавесси испытывает проблемы с психикой.

На фоне употребления запрещенных веществ бывший спортсмен стал слышать голоса в голове, также у него появилась навязчивая идея об угрозе собственной безопасности.

Аргентинца поместили в психиатрическую больницу. Это подтвердили члены его семьи.

В течение карьеры Лавесси выступал за «Эстудиантес», «Дженоа», «Сан-Лоренсо», «Наполи», «ПСЖ» и «Хэбэй Чайна Форчун».

За сборную Аргентины нападающий провел 51 матч и забил 9 голов.

Он ушел из футбола в конце 2019 года.

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