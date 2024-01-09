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    • Экс-форварда «ПСЖ» Лавесси поместили в психиатрическую больницу

    Экс-форварда «ПСЖ» Лавесси поместили в психиатрическую больницу

    Экс-футболист сборной Аргентины Эсекьель Лавесси испытывает проблемы с психикой.

    На фоне употребления запрещенных веществ бывший спортсмен стал слышать голоса в голове, также у него появилась навязчивая идея об угрозе собственной безопасности.

    Аргентинца поместили в психиатрическую больницу. Это подтвердили члены его семьи.

    Знакомый силуэт? Попробуйте отгадать этого и других футболистов в игре «Невидимка»!

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    Источник: Marca

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    09.01.2024 14:14
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    Комментарии (3)
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    ilichkadr
    1704801024
    Шизофрения не лечится.
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