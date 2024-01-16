Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Новые подробности попадания Лавесси в психиатрическую больницу

    Новые подробности попадания Лавесси в психиатрическую больницу

    Раскрыта еще одна возможная причина психического расстройства у Эсекьеля Лавесси.

    Marca пишет, что бывшего футболиста предал близкий друг.

    Друг одолжил у Лавесси крупную сумму денег, а затем отказался возвращать эти средства.

    Аргентинец сильно переживал из-за произошедшего, что привело к нервному срыву. Впоследствии его поместили в психиатрическую больницу для лечения.

    Ранее сообщалось, что у Эсекьеля проблемы с употреблением запрещенных веществ. На фоне этого он получил ножевое ранение в декабре.

    Новости по теме
    Стало известно, как Лавесси получил ножевое ранение в декабре
    Экс-форварда «ПСЖ» Лавесси поместили в психиатрическую больницу 3
    Лавесси госпитализирован с ножевым ранением 7
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:08
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дубина
    1705415181
    У айболита и его клонов спросите они скажут как там)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+