Новые подробности попадания Лавесси в психиатрическую больницу

Раскрыта еще одна возможная причина психического расстройства у Эсекьеля Лавесси.
Marca пишет, что бывшего футболиста предал близкий друг.
Друг одолжил у Лавесси крупную сумму денег, а затем отказался возвращать эти средства.
Аргентинец сильно переживал из-за произошедшего, что привело к нервному срыву. Впоследствии его поместили в психиатрическую больницу для лечения.
Ранее сообщалось, что у Эсекьеля проблемы с употреблением запрещенных веществ. На фоне этого он получил ножевое ранение в декабре.
- В течение карьеры Лавесси выступал за «Эстудиантес», «Дженоа», «Сан-Лоренсо», «Наполи», «ПСЖ» и «Хэбэй Чайна Форчун».
- За сборную Аргентины нападающий провел 51 матч и забил 9 голов.
- Он ушел из футбола в конце 2019 года.