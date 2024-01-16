Новые подробности попадания Лавесси в психиатрическую больницу

Раскрыта еще одна возможная причина психического расстройства у Эсекьеля Лавесси.

Marca пишет, что бывшего футболиста предал близкий друг.

Друг одолжил у Лавесси крупную сумму денег, а затем отказался возвращать эти средства.

Аргентинец сильно переживал из-за произошедшего, что привело к нервному срыву. Впоследствии его поместили в психиатрическую больницу для лечения.

Ранее сообщалось, что у Эсекьеля проблемы с употреблением запрещенных веществ. На фоне этого он получил ножевое ранение в декабре.