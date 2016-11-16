Футболисты сборной Аргентины прекратили общение с прессой

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси объявил решение команды прекратить общение с прессой.

«Игроки сборной Аргентины приняли решение больше не разговаривать с прессой. Мы слышали в свой адрес серьезные обвинения. Если мы все это не прекратим сейчас, то не прекратим никогда. Мы не собираемся играть в эту игру. Нас будут продолжать убивать. Очень жаль, но нам не остается другого выхода», – заявил Месси.

Напомним, что такое решение было принято после того, как журналист Radio Mitre Габриэль Анельо обвинил нападающего сборной Аргентины Эсекьеля Лавесси в том, что он перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 со сборной Колумбии (3:0) курил марихуану.