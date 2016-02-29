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  • Лавесси: «Мог перейти в «Интер», «Челси» или «МЮ», но выбрал Китай»

Лавесси: «Мог перейти в «Интер», «Челси» или «МЮ», но выбрал Китай»

29 февраля 2016, 19:33
1

Нападающий "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекьель Лавесси рассказал о том, почему он решил перебраться в Китай.

"Я мог перейти в "Интер", "Челси" или "Манчестер Юнайтед", но решил поехать в Китай. Это важный для моей карьеры выбор. Уверен, что там меня ждет множество новых вызовов.

Мне понравился проект развития этого клуба. Именно это, а также финансовая составляющая убедили меня отправиться в Хэбэй.

Кроме того, я очарован китайской культурой, так что возможность поиграть здесь определенно станет для меня интересным вызовом", – сказал Лавесси.

Источник: Football Italia
Весь мир Хэбэй Чайна Форчун Лавесси Эсекьель
Комментарии (1)
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Kano
1456766876
О, о культуре заговорил.
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