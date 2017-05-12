Источник: зарплата Лавесси в Китае – 49 миллионов в год

Нападающий Эсекьель Лавесси, ныне выступающий за «Хэбэй Чайна Форчун», является самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Издание Football Leaks провело расследование и выяснило, что заработная плата аргентинца в китайском клубе составляет 49 миллионов евро в год. Форвард получает 945 тысяч в неделю.

Напомним, что Лавесси стал игроком «Хэбэй Чайна Форчун» в 2016 году. С тех пор он провел за команду 16 матчей, в которых забил два гола и сделал восемь результативных передач