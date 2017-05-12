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    Источник: зарплата Лавесси в Китае – 49 миллионов в год

    Нападающий Эсекьель Лавесси, ныне выступающий за «Хэбэй Чайна Форчун», является самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

    Издание Football Leaks провело расследование и выяснило, что заработная плата аргентинца в китайском клубе составляет 49 миллионов евро в год. Форвард получает 945 тысяч в неделю.

    Напомним, что Лавесси стал игроком «Хэбэй Чайна Форчун» в 2016 году. С тех пор он провел за команду 16 матчей, в которых забил два гола и сделал восемь результативных передач

    Источник: Football Leaks

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    12.05.2017 13:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 мая 2017, 15:05

      Честно говоря верится с трудом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 12 мая 2017, 13:57

      Оху.ть!! 2 гола и 8 передач за 50 лямов!!!!

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 12 мая 2017, 13:34

      С 16 года 16 игр ну и получил зарплату 50 лям) ахренеть можно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 12 мая 2017, 13:25

      Я в ах.. Поиграть в Китае 1 год и можно обеспечить не только себя и своих детей, а даже своих внуков...

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 мая 2017, 13:18

      остановите этот мир...

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 12 мая 2017, 13:12

      Ох...еть

      0
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