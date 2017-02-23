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    В «Наполи» не хотят видеть Лавесси

    Нападающий «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекьель Лавесси признался, что хотел бы вернуться в «Наполи», но в клубе не хотят его возвращения.

    «У меня осталось самые приятные воспоминания о Неаполе. Мне нравится стиль Сарри, который изменил игру команды.

    Я думал о возвращении в «Наполи», но не думаю, что президент клуба хочет меня видеть в команде. Когда-нибудь я вернусь в Италию, но не в «Наполи», потому что там больше не хотят меня видеть. Еще в прошлом году у меня были варианты с другими клубами, но ничего из этого не вышло», – рассказал Лавесси Sky Sport Italia.

    Напомним, что 31-летний футболист выступал за «Наполи» с 2007 по 2012 год. На его счету 188 матчей, 48 голов и 60 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2017 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 23 февраля 2017, 10:13

      Странно, столько пользы клубу принёс!!!

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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 > Parham 23 февраля 2017, 12:23

      тогда он был молодым, а сейчас он уже не в той кондиции, так что ничего странного

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