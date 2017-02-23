В «Наполи» не хотят видеть Лавесси

Нападающий «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекьель Лавесси признался, что хотел бы вернуться в «Наполи», но в клубе не хотят его возвращения.

«У меня осталось самые приятные воспоминания о Неаполе. Мне нравится стиль Сарри, который изменил игру команды.

Я думал о возвращении в «Наполи», но не думаю, что президент клуба хочет меня видеть в команде. Когда-нибудь я вернусь в Италию, но не в «Наполи», потому что там больше не хотят меня видеть. Еще в прошлом году у меня были варианты с другими клубами, но ничего из этого не вышло», – рассказал Лавесси Sky Sport Italia.

Напомним, что 31-летний футболист выступал за «Наполи» с 2007 по 2012 год. На его счету 188 матчей, 48 голов и 60 результативных передач.