Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    Экс-нападающий «ПСЖ» Лавесси объявил о завершении карьеры в 34 года

    Аргентинский форвард Эсекьель Лавесси принял решение завершить карьеру.

    «Это была удивительная история. Годы тренировок, уникальных моментов со множеством воспоминаний, которые навсегда останутся в моeм сердце. Всегда буду благодарен тем, кто оставался со мной на протяжении всего этого путешествия. ⁣⁣С большой грустью прощаюсь с самым удивительным этапом своей жизни. ⁣⁣Я был очень счастлив!» – написал 34-летний футболист в твиттере.

    Источник: Твиттер Эсекьеля Лавесси

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:20
    Комментарии5
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74792
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru