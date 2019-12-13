Экс-нападающий «ПСЖ» Лавесси объявил о завершении карьеры в 34 года

Аргентинский форвард Эсекьель Лавесси принял решение завершить карьеру.

«Это была удивительная история. Годы тренировок, уникальных моментов со множеством воспоминаний, которые навсегда останутся в моeм сердце. Всегда буду благодарен тем, кто оставался со мной на протяжении всего этого путешествия. ⁣⁣С большой грустью прощаюсь с самым удивительным этапом своей жизни. ⁣⁣Я был очень счастлив!» – написал 34-летний футболист в твиттере.