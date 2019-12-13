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  • Экс-нападающий «ПСЖ» Лавесси объявил о завершении карьеры в 34 года

Экс-нападающий «ПСЖ» Лавесси объявил о завершении карьеры в 34 года

13 декабря 2019, 20:20
4

Аргентинский форвард Эсекьель Лавесси принял решение завершить карьеру.

«Это была удивительная история. Годы тренировок, уникальных моментов со множеством воспоминаний, которые навсегда останутся в моeм сердце. Всегда буду благодарен тем, кто оставался со мной на протяжении всего этого путешествия. ⁣⁣С большой грустью прощаюсь с самым удивительным этапом своей жизни. ⁣⁣Я был очень счастлив!» – написал 34-летний футболист в твиттере.

Источник: Твиттер Эсекьеля Лавесси
Весь мир Эстудиантес Наполи ПСЖ Аргентина Лавесси Эсекьель
Комментарии (4)
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mihail200606
1576258247
Рано.. Поиграл бы еще
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Авек плезир
1576261163
Легенда Наполи
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