Экс-нападающий «ПСЖ» Лавесси объявил о завершении карьеры в 34 года

Аргентинский форвард Эсекьель Лавесси принял решение завершить карьеру.
«Это была удивительная история. Годы тренировок, уникальных моментов со множеством воспоминаний, которые навсегда останутся в моeм сердце. Всегда буду благодарен тем, кто оставался со мной на протяжении всего этого путешествия. С большой грустью прощаюсь с самым удивительным этапом своей жизни. Я был очень счастлив!» – написал 34-летний футболист в твиттере.
- В течение карьеры Лавесси выступал за «Эстудиантес», «Дженоа», «Сан-Лоренсо», «Наполи», «ПСЖ» и «Хэбэй Чайна Форчун».
- За сборную Аргентины нападающий провел 51 матч и забил девять голов.
- В его активе 12 выигранных трофеев.
Источник: Твиттер Эсекьеля Лавесси