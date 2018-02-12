Лавесси пожаловался Ари на низкий уровень чемпионата Китая

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем разговоре с нападающим «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекьелем Лавесси, который состоялся на сборе в Испании. По его словам, аргентинец пожаловался на низкий уровень чемпионата Китая, но отметил высокий заработок в этой стране.

– В перерыве игры «Спартака» с китайским «Хэбэй Форчун», когда игроки «Локо» пришли посмотреть за конкурентом, вам с Фарфаном удалось пообщаться с Лавесси. О чем говорили?

– Про сборные Перу и Аргентины, про чемпионат мира, про китайскую команду. Что интересного рассказал? Про деньги. Говорил, что чемпионат Китая слабый, но платят очень хорошо.