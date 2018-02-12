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    Лавесси пожаловался Ари на низкий уровень чемпионата Китая

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своем разговоре с нападающим «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекьелем Лавесси, который состоялся на сборе в Испании. По его словам, аргентинец пожаловался на низкий уровень чемпионата Китая, но отметил высокий заработок в этой стране.

    – В перерыве игры «Спартака» с китайским «Хэбэй Форчун», когда игроки «Локо» пришли посмотреть за конкурентом, вам с Фарфаном удалось пообщаться с Лавесси. О чем говорили?

    – Про сборные Перу и Аргентины, про чемпионат мира, про китайскую команду. Что интересного рассказал? Про деньги. Говорил, что чемпионат Китая слабый, но платят очень хорошо.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.02.2018 11:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 февраля 2018, 14:29

      Китай не футбольная страна и внедрить футбол с помощью денег будет сложно.

      1
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      Рейтинг: +46

      FerzLoko 12 февраля 2018, 13:33

      го в локо))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 февраля 2018, 11:25

      Ждем интервью, где Павел Погребняк жалуется, что на скамейке холодно, но платят хорошо. Хотя в Тосно вроде начал бегать.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 11:22

      ну так оно и понятно что ради денег туда только едут, поэтому пришлось жертвовать чем-то)

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 февраля 2018, 11:13

      Как обычно, - на одно пожаловался, а другому порадовался!))
      Шелест купюр оправдает все эмоции и чувства!)))

      6
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