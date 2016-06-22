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Эсекьель Лавесси
Статистика
Эсекьель Лавесси - статистика
Завершил карьеру
3 мая 1985 (41)
#22 | Нападающий
173 см | 68 кг
Аргентина | Италия
Статистика
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Статистика по турнирам
Кубок Америки 2016
Кубок Америки 2015
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Кубок лиги 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Франция. Лига 1 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Лига чемпионов 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Франция. Лига 1 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аргентина
2
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Америки, 1/2 финала
США
0 : 4
22.06.2016
Аргентина
1' - 67'
3'
Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина
4 : 1
19.06.2016
Венесуэла
Был в запасе
Кубок Америки, 3 тур
Аргентина
3 : 0
15.06.2016
Боливия
1' - 90'
15'
32'
Кубок Америки, 2 тур
Аргентина
5 : 0
11.06.2016
Панама
Был в запасе
Кубок Америки, 1 тур
Аргентина
2 : 1
07.06.2016
Чили
Был в запасе
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