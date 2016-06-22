Статистика по турнирам

Кубок Америки 2016 Кубок Америки 2015 Лига чемпионов 2015/2016 Франция. Кубок лиги 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Франция. Кубок Лиги 2014/2015 Франция. Лига 1 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Франция. Кубок Лиги 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Франция. Лига 1 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008