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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Боливия
Аргентина - Боливия: обзор матча 15 июня 2016
Аргентина
15.06.2016, среда, 05:00
Кубок Америки, группа D, 3 тур
3 : 0
Завершен
Боливия
13'
Э. Ламела
15'
Э. Лавесси
32'
В. Куэста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Боливия
Желтая карточка
В. Куэста
90'
+2
87'
Желтая карточка
А. Мелеан
85'
Замена
К. Альгараньяс
️️️️
М. Смедберг-Даленсе
81'
Желтая карточка
Х. Кампос
Замена
Х. Майдана
️️️️
Н. Отаменди
75'
45'
Замена
К. Машадо
️️️️
Х. Карлос Арсэ
Замена
Л. Месси
️️️️
Г. Игуаин
45'
Замена
Л. Билья
️️️️
Э. Банега
45'
ГОЛ! 3:0!
В. Куэста
Пас отдал
Э. Лавесси
32'
Желтая карточка
Э. Банега
27'
24'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
Я. Дак
ГОЛ! 2:0!
Э. Лавесси
15'
ГОЛ! 1:0!
Э. Ламела
13'
12'
Желтая карточка
Э. Сентено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
11
Рамиро Мори
ЦЗ
15
Виктор Куэста
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
7
Эвер Банега
ЦП
8
Эрик Ламела
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
5
Нельсон Кабрера
ЦЗ
3
Луис Гутьеррес
ЦЗ
22
Эдвард Сентено
ЦЗ
8
Мартин Смедберг-Даленсе
ОП
13
Алехандро Мелеан
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
15
Педро Асоге
ЦП
10
Хьясмани Кампос
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
9
Ясмани Дак
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Бальдивьесо
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Аугусто Фернандес
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
10
Лионель Месси
ПВ
Боливия
23
Гильермо Вискарра
ВР
12
Ромель Киньонес
ВР
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
6
Вальтер Вейсага
ЦП
16
Кристиан Машадо
ЦП
14
Рауль Кастро
ЦП
18
Родриго Рамальо
ПП
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
4-1-1-1-3
9
Ромеро
11
Мори
15
Куэста
19
Отаменди
3
Ронкалья
5
Краневиттер
7
Банега
8
Ламела
22
Лавесси
9
Агуэро
9
Игуаин
3-1-5-1
1
Лампе
5
Кабрера
3
Гутьеррес
22
Сентено
8
Смедберг-Даленсе
7
Арсэ
8
Сааведра
15
Асоге
10
Кампос
13
Мелеан
9
Дак
19
Отаменди
2
Майдана
2
Майдана
19
Отаменди
7
Банега
5
Билья
5
Билья
7
Банега
9
Игуаин
10
Месси
10
Месси
9
Игуаин
8
Смедберг-Даленсе
11
Альгараньяс
11
Альгараньяс
8
Смедберг-Даленсе
9
Дак
8
Бехарано
8
Бехарано
9
Дак
7
Арсэ
16
Машадо
16
Машадо
7
Арсэ
Остались в запасе
Аргентина
Боливия
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Аугусто Фернандес
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Херардо Мартино
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
18
Родриго Рамальо
ПП
6
Вальтер Вейсага
ЦП
23
Гильермо Вискарра
ВР
12
Ромель Киньонес
ВР
14
Рауль Кастро
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Бальдивьесо
Остались в запасе
1
Науэль Гусман
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Аугусто Фернандес
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
18
Родриго Рамальо
ПП
6
Вальтер Вейсага
ЦП
23
Гильермо Вискарра
ВР
12
Ромель Киньонес
ВР
14
Рауль Кастро
ЦП
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Хулио Сесар Бальдивьесо
Статистика матча Аргентина - Боливия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Касанова
Стадион:
Люмен Филд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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