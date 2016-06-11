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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Панама
Аргентина - Панама: обзор матча 11 июня 2016
Аргентина
11.06.2016, суббота, 04:30
Кубок Америки, группа D, 2 тур
5 : 0
Завершен
Панама
7'
Н. Отаменди
68'
Л. Месси
78'
Л. Месси
87'
Л. Месси
90'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Панама
ГОЛ! 5:0!
С. Агуэро
Пас отдал
М. Рохо
90'
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
М. Рохо
87'
78'
Желтая карточка
Л. Энрикес
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
78'
76'
Замена
А. Арройо
️️️️
А. Купер
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Игуаин
76'
75'
Замена
Л. Техада
️️️️
Б. Перес
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Г. Игуаин
68'
Желтая карточка
Н. Гайтан
66'
Замена
Л. Месси
️️️️
А. Фернандес
61'
47'
Желтая карточка
А. Купер
Замена
Э. Ламела
️️️️
А. Ди Мария
43'
31'
Вторая желтая
А. Годой
22'
Желтая карточка
А. Годой
20'
Замена
М. Камарго
️️️️
В. Пиментель
Желтая карточка
Х. Маскерано
17'
17'
Желтая карточка
Ф. Бэлой
Желтая карточка
А. Фернандес
15'
ГОЛ! 1:0!
Н. Отаменди
Пас отдал
А. Ди Мария
7'
6'
Желтая карточка
Б. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
2
Габриэль Меркадо
ЦЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
16
Маркос Рохо
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
20
Николас Гайтан
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Панама
1
Джейми Пенедо
ВР
17
Луис Энрикес
ЛЗ
23
Фелипе Бэлой
ЦЗ
13
Адольфо Машадо
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
6
Габриэль Гомес
ОП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Армандо Купер
ЦП
7
Блас Перес
АП
19
Альберто Кинтеро
ПП
14
Валентин Пиментель
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
15
Виктор Куэста
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Эрик Ламела
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Панама
12
Хосе Кальдерон
ВР
22
Алекс Родригес
ВР
15
Мартин Гомес
ЦЗ
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
3
Гарольд Каммингс
ЦЗ
18
Рикардо Буйтраго
ЦП
21
Амилкар Энрикес
ЦП
2
Мигель Камарго
ЛФ
9
Роберто Нес
ЦФ
18
Луис Техада
ЦФ
16
Абдиль Арройо
ЦФ
9
Габриэль Торрес
ЦФ
3-2-3-1-1
9
Ромеро
16
Рохо
19
Отаменди
14
Маскерано
11
Мори
2
Меркадо
20
Гайтан
7
Банега
8
Фернандес
11
Ди Мария
9
Игуаин
4-1-3-1-1
1
Пенедо
23
Бэлой
13
Машадо
25
Миллер
17
Энрикес
6
Гомес
19
Кинтеро
11
Купер
20
Годой
7
Перес
14
Пиментель
8
Фернандес
10
Месси
10
Месси
8
Фернандес
11
Ди Мария
8
Ламела
8
Ламела
11
Ди Мария
9
Игуаин
9
Агуэро
9
Агуэро
9
Игуаин
7
Перес
18
Техада
18
Техада
7
Перес
14
Пиментель
2
Камарго
2
Камарго
14
Пиментель
11
Купер
16
Арройо
16
Арройо
11
Купер
Остались в запасе
Аргентина
Панама
23
Мариано Андухар
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
15
Виктор Куэста
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
18
Рикардо Буйтраго
ЦП
9
Роберто Нес
ЦФ
21
Амилкар Энрикес
ЦП
15
Мартин Гомес
ЦЗ
12
Хосе Кальдерон
ВР
22
Алекс Родригес
ВР
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
3
Гарольд Каммингс
ЦЗ
9
Габриэль Торрес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
15
Виктор Куэста
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Остались в запасе
18
Рикардо Буйтраго
ЦП
9
Роберто Нес
ЦФ
21
Амилкар Энрикес
ЦП
15
Мартин Гомес
ЦЗ
12
Хосе Кальдерон
ВР
22
Алекс Родригес
ВР
4
Фидель Эскобар
ЦЗ
3
Гарольд Каммингс
ЦЗ
9
Габриэль Торрес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Статистика матча Аргентина - Панама
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Панама
1 : 1
06.06.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Хоэль Агилар
(Сан-Сальвадор)
Стадион:
Солдер Филд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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