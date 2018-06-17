Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Эрнан Дарио Гомес

    Тренер
    Имя Эрнан Дарио
    Фамилия Гомес
    Гражданство Колумбия
    Дата рождения 3 февраля 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эквадор 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.03.2021 Эквадор 2 : 1 Боливия
    • Читайте нас: 
    11