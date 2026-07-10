Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Золотой кубок КОНКАКАФ 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Кубок Либертадорес 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Кубок Америки 2019 Чемпионат мира 2018 Кубок Америки 2016 Золотой кубок КОНКАКАФ 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Кубок Америки 2011