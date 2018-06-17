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    Главный тренер Панамы: «Готов сам выпить бутылку водки, если выйдем в плей-офф чемпионата мира»

    Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес рассказал, какой поступок готов совершить в случае выхода его команды в плей-офф чемпионата мира-2018.

    Панамцы сыграют в группе G с Бельгией, Англией и Тунисом.

    «На что я готов, если команда выйдет из группы? Я готов один выпить бутылку водки. Это шутка. На самом деле мы профессионалы и думаем только об игре. Можно побрить голову, но этого мы делать тоже не будем.

    Мы довольны, нас прекрасно приняли в Саранске. Безопасность тут на высоком уровне. Мы смотрим на многое, и все нам очень нравится», – сказал Гомес.

    Источник: Sport24

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    17.06.2018 18:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 июня 2018, 23:30

      Если выйдут из группы то выпьет бутылку водки,а потом сыграет на балалайке,будучи верхом на медведе)))

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 июня 2018, 23:07

      Один,бутылку водки?И не поделишься? Или это как десерт после галлона текилы?

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 июня 2018, 22:58

      я каждый день тренируюсь) и,порой,бутылки не хватает))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Антон bx14e 17 июня 2018, 23:29

      Вы наверное к.м.с. по литрболу?)))

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > ЖОРРО 17 июня 2018, 23:48

      без "К"..мастер спорта международного класса)
      хотите проверить?))

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > ЖОРРО 17 июня 2018, 23:58

      правда,пью я самогон собственного производства..настаиваюююю...на чём хошь..на мандарине,на можжевельнике(джин получается),имбирную делаю,лимонник,с перцем...в общем,рецептов 16-20 могу дать) советую,рекомендую,как говорят на алиэкспресс)

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Антон bx14e 18 июня 2018, 23:50

      Да вы во всех смыслах мастер!Круто...)

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      Рейтинг: +3958

      Kollljan 17 июня 2018, 20:52

      Смотри не умри с непривычки.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 июня 2018, 20:34

      Заголовок супер, вот только в тексте мужик говорит, что это шутка.

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 17 июня 2018, 19:58

      для чувака выпить бутылку водяры - НЕРЕАЛЬНЫЙ ПОДВИГ..... хахахаха.......

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 17 июня 2018, 19:57

      0,7 самое то

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 17 июня 2018, 19:18

      Поллитровка водки для всех, кроме русских- смертельная доза! Тем более та водка, которая продаётся сейчас -простой разбавленный спирт(в лучшем случае). Импортная водка - не водка, а что-то типа водочного продукта(по аналогии с тем, что в России называют сыром, на Западе считается сырным продуктом) и т.п.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 июня 2018, 19:01

      Бутылки разные бывают...Чикушка,пол-литра,литруха...Какую???

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 17 июня 2018, 19:00

      А если не выйдет то две.)))

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