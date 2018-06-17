Главный тренер Панамы: «Готов сам выпить бутылку водки, если выйдем в плей-офф чемпионата мира»

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес рассказал, какой поступок готов совершить в случае выхода его команды в плей-офф чемпионата мира-2018.

Панамцы сыграют в группе G с Бельгией, Англией и Тунисом.

«На что я готов, если команда выйдет из группы? Я готов один выпить бутылку водки. Это шутка. На самом деле мы профессионалы и думаем только об игре. Можно побрить голову, но этого мы делать тоже не будем.

Мы довольны, нас прекрасно приняли в Саранске. Безопасность тут на высоком уровне. Мы смотрим на многое, и все нам очень нравится», – сказал Гомес.