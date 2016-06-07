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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Чили
Аргентина - Чили: обзор матча 07 июня 2016
Аргентина
07.06.2016, вторник, 05:00
Кубок Америки, группа D, 1 тур
2 : 1
Завершен
Чили
51'
А. Ди Мария
59'
Э. Банега
90+3'
Х. Фуэнсалида
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Чили
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Х. Фуэнсалида
Пас отдал
Ф. Орельяна
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Н. Гайтан
86'
81'
Замена
Х. Фуэнсалида
️️️️
Ч. Арангис
Замена
Э. Ламела
️️️️
А. Ди Мария
80'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Игуаин
73'
Желтая карточка
М. Рохо
70'
68'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Э. Варгас
65'
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
А. Ди Мария
65'
ГОЛ! 2:0!
Э. Банега
Пас отдал
А. Ди Мария
59'
53'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Э. Мена
52'
Травма
Э. Мена
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Э. Банега
51'
44'
Желтая карточка
М. Исла
36'
Травма
Ч. Арангис
18'
Желтая карточка
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Габриэль Меркадо
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
20
Николас Гайтан
РФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
15
Жан Босежур
ЛФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
15
Виктор Куэста
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Эрик Ламела
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
4-1-2-1-2
9
Ромеро
16
Рохо
11
Мори
19
Отаменди
2
Меркадо
14
Маскерано
8
Фернандес
7
Банега
11
Ди Мария
9
Игуаин
20
Гайтан
4-1-2-3
1
Браво
4
Исла
18
Хара
17
Медель
2
Мена
10
Диас
8
Видаль
20
Арангис
11
Варгас
10
Санчес
15
Босежур
20
Гайтан
5
Краневиттер
5
Краневиттер
20
Гайтан
11
Ди Мария
8
Ламела
8
Ламела
11
Ди Мария
9
Игуаин
9
Агуэро
9
Агуэро
9
Игуаин
20
Арангис
2
Фуэнсалида
2
Фуэнсалида
20
Арангис
2
Мена
19
Орельяна
19
Орельяна
2
Мена
11
Варгас
9
Пинилья
9
Пинилья
11
Варгас
Остались в запасе
Аргентина
Чили
23
Мариано Андухар
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
15
Виктор Куэста
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
1
Науэль Гусман
ВР
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
15
Виктор Куэста
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Остались в запасе
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
21
Эдсон Пуч
ЦП
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Аргентина - Чили
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч ТВ (в 05:45), МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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